¡Ö¡Ê½Ð±é¤Ï¡ËËÍ¤¬ÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¡£»Ò¶¡¤Ë¤À¤±¤Ï¡¢Âç²Ï¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼çÌò¤Ç¤âÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¤È»×¤Ã¤Æ¡£Íê¤à¤¾¤Ã¤ÆË¾¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡×
¡¡1994Ç¯1·î¡£¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åö»þ29ºÐ¤ÎÃæÌî±ÑÍº¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÌ¾¤Ë¹þ¤á¤¿´ê¤¤¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç°´ê¤ÎÂç²Ï¼ç±é¤ò¼Í»ß¤á¤¿ÃçÌîÂÀ²ì
¡Ö¤¤¤Ä¤«Âç²Ï¤Ë½Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡¤½¤ì¤«¤é30Ç¯Í¾¡£¼¡ÃË¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢1·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤Î¼çÌò¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£ÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¼ç±éÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿24Ç¯¤Î11·î¡¢ÃçÌî¤â¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Éã¤¬Ì¿Ì¾¤ÎÍ³Íè¤òÌÀ¤«¤¹²áµî¤ÎVTR¤¬ÈÖÁÈÆâ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¡¢¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃçÌî¤Ï13ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£Åö½é¤ÏÉã¤ÎÌ¾¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡ÖÂÀ²ì¡×¤ÎÌ¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤«Âç²Ï¤Ë½Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡Ù¤ÈÌ¾Á°¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼çÌòÈ´Å§¤Þ¤Ç¤ËÂç²Ï½Ð±é¤Ï5ºî¡£º£¤ä²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¼ã¼ê¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ìò½ê¹»Ê¤«¤é¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¾®ÁÎ¡×
¡¡ÃçÌî¤ò¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öµ¤¤µ¤¯¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤äÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤é¤È¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¡£Àè¤ËÇä¤ì¤¿Èà¤é¤Î³èÌö¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤â¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç¸æ½ê¤¿¤Á¤Ë¤â¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡É¤Ç¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÌò½ê¹»Ê¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¤¹¤Ð¤é¤·¤À¤³¦¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢Ìò½ê¤«¤é¡Ø±Ç²è¹¥¤¤Î±Ç²è¾®ÁÎ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÂçÊª½÷Í¥¤ËÂç¥¤¥¸¥ê¤µ¤ì¤¿¡È¥Ý¥ë¥·¥§¥Ç¡¼¥È¡ÉÊóÆ»
¡¡ÃçÌî¤Ï24Ç¯¡¢µÜÆ£´±¶åÏºµÓËÜ¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ö¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤Ë¾®ÃÓ±É»Ò¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¶î¤ë¥Á¥ã¥é¤¤ÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥Ý¥ë¥·¥§¤ò½êÍ¡£23Ç¯5·î¡¢½÷Í¥¤ÎÌÚÎµËã(¤Þ)À¸(¤¤)¤È¡È¥Ý¥ë¥·¥§¥Ç¡¼¥È¡É¤¹¤ë»Ñ¤ò¡ÖFLASH¡×¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÀ²ì¤¯¤ó¤Ï¶¦±éÎò¤Î¤¢¤ëÂçÊª½÷Í¥¤«¤é¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ë¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡ª¡Ù¤ÈÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÂç¥¤¥¸¥ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÌÚÎµ¤È¤Ï¡¢Âç²Ï¤¬»Ï¤Þ¤ëº£Ç¯1·î¤ËÅÅ·âº§¤¹¤ë¤È¤Î±½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃçÌî¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¤³¤¦¼ªÂÇ¤Á¤¹¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÂÀ²ì¤¯¤ó¤Ï²áµî¤Ë¤â½÷Í¥¤ÎÌçÏÆÇþ¤µ¤ó¤ä¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤é¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¥â¥Æ¤ë¡×
Éã¤È¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¶¦±éNG¡É¡©
¡¡°ìÊý¡¢ÃçÌî¤Î³èÌö¤Ë´î¤Ó¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬Éã¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÂÀ²ì¤¯¤ó¤ÏÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉú¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Éã¤Î±ÑÍº¤µ¤ó¤Ï½Ð±éºî¤òSNS¤Ç¼½¤¯ÂçÀä»¿¡£ÂÀ²ì¤¯¤ó¤¬¡Ø¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤¿¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤º¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃçÌîÂÀ²ì¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¡Ø¿ÆÉã¤ÏÀëÅÁÉôÄ¹¡Ù¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Éã¤ÎÃæÌî¤ÏÌøÍÕÉÒÏº¡¢°¥ÀîæÆ¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡Ö·àÃË°ìÀ¤É÷óÓ¡×½Ð¿È¡£92Ç¯¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¼ç±é¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ö°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥í¡×Ìò¤ò¹¥±é¤·¡¢°Ê¸å¤ÏV¥·¥Í¥Þ¤ÎÇ¤¶¢¥â¥Î¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÃçÌî¤Ï¡Ø±éµ»¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡Ù¤È¡¢Éã¤Î½Ð±éºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¡Ø¶¦±éNG¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¡£25Ç¯8·î¡¢NHK¤Î½ªÀï80Ç¯¥É¥é¥Þ¤ÇÉã»Ò¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¿Æ»Ò¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¥µ¥·°û¤ß¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤¬Å¨¤Ë²ó¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¶¤ÏÌ£Êý¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¡×
¡¡ÃæÌî¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢²È¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Ö¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Ï°û¤à¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÂÀ²ì¤¯¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø»Ò¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¤¿Æ¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡×¡ÊÍ§¿Í¡Ë
¡¡3Ç¯Á°¡¢ÃæÌî¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢²æ¤¬»Ò¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤³¤¦Ç®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡£²¿¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ²¶¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ£Êý¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£À¤³¦Ãæ¤¬Å¨¤Ë²ó¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¶¤ÏÌ£Êý¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤µ¡×
¡¡Éã¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¡¢ÃçÌî¤Î¡È°ìÀ¤É÷óÓ¡É¤ÏÂ³¤¯¡£
