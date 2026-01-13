『BanG Dream!』新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」2026年に配信決定
ブシロードは、『カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026』で、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」を2026年にリリースすることを発表した。
【画像】新バンドmillsage・一家Dumb Rock!も含む立ち絵イラスト
今回の新作ゲームは、MyGO!!!!!、Ave Mujica、夢限大みゅーたいぷの3バンドに加え、新たなバンドであるmillsage・一家Dumb Rock!が登場する。
なお既に配信されている「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」も、新作アプリ登場後も引き続き展開される。
また、新バンドのメンバーがMyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」に、オープニングアクトとして出演する。
出演するのは、millsageからKey.＆Vo.汐見蛍役の薬師寺李有、一家Dumb Rock!からGt.＆Vo. 須賀蕾叶役の橘めい、Gt.＆Vo.馬橋心玖役の涼泉桜花の3人だ。
（文＝リアルサウンドテック編集部）