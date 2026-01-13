登録者約217万人を数える、人気お笑いコンビ・霜降り明星のYouTubeチャンネル「しもふりチューブ」が物議をかもしている。

19年7月10日から続いていたが...25年1月12日は投稿がなかった

以前までは、同チャンネルのヘッダーには「まいにち18：00アップ」と記されていたが、2026年1月12日にこの文言がなくなったことを指摘する投稿がネット上に相次いだ。実際、2019年7月10日から投稿が開始されて以降、これまで毎日動画が投稿されていたものの、1月12日には動画が投稿されなかった。

また、同チャンネルの放送作家を務める白武ときおさんのXアカウントのヘッダーも「しもふりチューブ」のものではあるが、こちらも「まいにち18：00アップ」が消されたヘッダーに変更されている。とはいえ、公式Xや霜降り明星それぞれのSNSアカウントからも、毎日投稿を止めたのかどうかに関する告知はされていない。

ネット上に「毎日のご褒美が無くなるのかなりキツイんですが」「しもふりチューブが突然終わって心に穴が空いてしまった」と残念がるファンの声があふれていたが、その一方で「楽しみにしてる視聴者いるのわかってるのにヘッダーだけしれっと変更して何の告知もしない作家陣が意味不明」と制作陣への不満を漏らす声も少なくない。

一方で、粗品さんのYouTubeチャンネル「粗品 Official Channel」では、2025年7月16日に投稿された動画で、「削りたい仕事TOP3」について語っており、1位に「しもふりチューブ」を挙げていた。その理由として、「運営が非力、舐めてる」と「不満」を吐露。続けて、「直接言ったけど『このままだったら辞めますよ』って。とんでもないミス続いてるから『しもふりチューブ』は。それはしゃーない。結果的に俺らの顔に泥塗ることになるから、演者の顔に。それは俺は美学に反するから」と話していた。