1.ずんぐり体型のコビータイプ

コビータイプは胸幅が広く、胴も足もずんぐりと太く短いのが特徴です。全体的に骨太でがっしりと丸みのある体つきをしています。鼻が短めの丸顔で大きな目が目立ち、愛らしい表情のコが多いです。

代表的な猫種にはペルシャ、エキゾチックショートヘア、ヒマラヤンなどがあります。いずれの猫種も、性格は穏やかでのんびり、落ち着いた生活を好む傾向があり、日本の室内飼いに向いています。

運動量が比較的少ないため、日常的な運動不足から肥満にならないよう、食事管理と適度な遊びを意識した飼育が重要です。

2.安定感のあるセミコビータイプ

この体型は、コビータイプより胴がやや長く、筋肉質でがっちりとした骨格を持ち、全体のバランスが取れた体格が特徴です。

コビーらしく顔の丸みがあり、極端に短かったり平たかったりすることはありません。見た目ではおとなしく穏やかな印象を与えますが、性格は活発で遊び好きです。過度な神経質さはなく落ち着いた冷静さも持ち合わせています。

代表的な猫種には、アメリカンショートヘア、ブリティッシュショートヘア、スコティッシュフォールド、シャルトリューなどが挙げられます。

しっかりと筋肉を維持するための運動と、体型を崩さないための食事管理が重要とされます。

3.すらりとスリムなフォーリンタイプ

フォーリンタイプは、細身で胴が長く、脚もスラリと伸びたプロポーションが特徴です。無駄のないしなやかな筋肉が、全体に軽快な印象を与えます。顔はくさび型で輪郭がシャープ、大きな耳が目立ちます。

代表的な猫種にはロシアンブルー、アビシニアンなどが挙げられます。

一見ツンとしていそうな印象がありますが、性格は非常に活発で好奇心が強く、人との関わりを好みます。

運動量が多いため、部屋の中で走ったり上下運動ができたりする環境を整えることと、飼い主さんとの十分なコミュニケーションを取ることが大切です。

4.引き締まった筋肉美セミフォーリンタイプ

このタイプの猫は、やや細身でありつつ、適度に筋肉質で全体のバランスの良い形をしています。

顔立ちは少しだけ面長で、鼻の長さも標準的なため、猫らしい上品で整った印象です。

性格は活発で好奇心が強く、遊びと落ち着きの両面を併せ持つバランスの取れた傾向があります。

代表的な猫種は、アメリカンカール、エジプシャンマウなどが挙げられます。また、フォーリンとセミフォーリンの中間的な体型を持つソマリやトンキニーズもあります。

比較的運動を好むため、十分に動ける遊び場を用意しましょう。また、知的好奇心を満たす工夫を取り入れた飼育が大切です。

5.極細スレンダーなオリエンタルタイプ

オリエンタルタイプの猫は、フォーリンタイプをよりシャープにしたような非常にスレンダーな体型です。長い胴と脚、細くてしなやかな骨格、筋肉は無駄がなく引き締まっており、優雅な印象を与えます。

顔立ちは細長いくさび型で、大きな耳とアーモンド型の目。クールな印象の体型とは反対に、性格は非常に活発で人との関わりが大好きです。猫には珍しくよく鳴くという特徴があります。

代表的な猫種にはシャム、バリニーズ、オリエンタルロングヘアが挙げられます。

オリエンタルタイプは活動量が多いため、十分に動ける運動環境と家族との十分なふれあいの時間が必要です。また、体脂肪が少ないため、寒さ対策も重要です。

6.骨太の大型ロング&サブスタンシャルタイプ

ロング&サブスタンシャルタイプは、大型でガッシリとした骨格を持ち、胴が長く、骨太で筋肉質なのが特徴です。寒冷地に適応した毛量多めの長毛が特徴のことが多いです。顔立ちは頭が大きめで顎がしっかりしており、野生種のような印象があります。

代表的な猫種にはメインクーン、ノルウェージャンフォレストキャット、ラグドール、サイベリアンがあります。いずれも性格は穏やかで、知能が高く、社交的です。

成長が遅いので、成猫までに3～5年と時間がかかります。体も大きくなるため、十分に動ける広い生活空間を確保することが重要です。また、豊かな被毛を健康に保つためにも、定期的なブラッシングを心がけましょう。

まとめ

猫のボディタイプは、猫種の見た目の違いだけでなく、その猫に合った暮らし方を考えるための大切なヒントになります。体への負担のかかり方や必要な運動量、適した生活環境が変わってくるためです。

ずんぐりなコビータイプと、やせ型のフォーリンタイプ、オリエンタルタイプでは、活動量が違うことや、同じ動きをした際の身体への負担も異なるため、無理のない快適な環境を整えることが必要です。

猫種ごとの特徴を知っておくことは、一緒に暮らしている猫への理解を深めるだけでなく、これから猫を迎えようとする際に、住環境や生活スタイルに合うかの検討材料にもなります。

ちなみに、雑種猫の場合は「どのボディタイプに近い骨格か」を基準に見ると、暮らしの参考になるでしょう。

(獣医師監修：加藤桂子)