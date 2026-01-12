6¥á¡¼¥È¥ë¸º¡ÄÃæÆüËÜµòÃÏ¤¬¡Ö·ë¹½¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡×¡¡¡È·ãÊÑ¡É¹©»ö¤ËÁûÁ³¡ÖµÈ¤È½Ð¤ë¤«¡×
¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î¹©»ö¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë
¡¡ÃæÆü¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤¬¡È·ãÊÑ¡É¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤À¡£8Æü¤«¤é¡¢³°Ìî¥Æ¥é¥¹ÀÊ¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤ÎÀßÃÖ¹©»ö¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£µå¾ì¸ø¼°SNS¤¬¸ø³«¤·¤¿¹©»öÃæ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¼Ì¿¿¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜÎÝÂÇÉÔÂ¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¡¢¿ë¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿!!¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î²þ½¤¤Ç¤Ï¡¢Î¾Íã100¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ãæ·ø122¥á¡¼¥È¥ë¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º¸Ãæ´Ö¤È±¦Ãæ´Ö¤ÎºÇ¿¼Éô¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬¸½¹Ô¤Î116¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é°ìµ¤¤Ë110¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÃ»½Ì¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ä¥Æ¥é¥¹ÀßÃÖ¸å¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤ÈÆ±¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¤µ4.8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤â3.6¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÄã¤¯¤Ê¤ë¡£2025Ç¯¤Î¡ÖËÜÎÝÂÇ¥Ñ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡×¤¬Á´µå¾ì¤ÇºÇÄã¤Î0.69¤È¡ÈÅê¼êÅ·¹ñ¡É¤À¤Ã¤¿ËÜµòÃÏ¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡·àÅª¤ÊÊÑ²½¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤ËÍã¤¬¼ø¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¾¡×¡ÖºÙÀî¥Û¡¼¥à¥é¥ó40ËÜ¡×¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÌ¾¸Å²°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö2024Ç¯¤Þ¤ÇHR¿ô¥À¥ó¥È¥ÄºÇ²¼°Ì¤Ç±ö»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²áµî¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ´¶ÎÞ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤È6¥á¡¼¥È¥ë¤Ã¤Æ·ë¹½ÊÑ¤ï¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë¹½¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÌîµå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡×¡ÖµÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡×¤È¡¢¤½¤Î»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤â»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÉÏÂÇ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤âÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤ä¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¤é¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤¬¶¯ÎµÂÇÀþÉü³è¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£2·î27¡¢28Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026 Ì¾¸Å²°¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÍèÆü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ËÃ¯¤¬ºÇ½é¤Î¾×·âÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤à¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë