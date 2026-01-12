¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢Â¹¤ËÂ£Í¿¤·¤ÆÂ»¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉÝ¤¹¤®¤ëÍî¤È¤··ê¤È¤Ï¡©
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÎºÛÈ½Îã¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿ÍÄ¶¡£°ä¸À½ñ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÁêÂ³¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¡×Åù¡¢ÁêÂ³¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÃø½ñ¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤ÈÂ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â£Í¿ÀÇ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¡ª
¡¡Â£Í¿ÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ï¡¢ÎñÇ¯²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ÈÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ÎÁªÂòÀ©¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎñÇ¯²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¯¡¢¡ÖÇ¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤Ç¡¢Ä¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤ò·×»»¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÂ£Í¿ÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â£Í¿¤ò¹ç·×¤·¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢¡ÖÂ£Í¿¤¹¤ë¤È¤¤ÏºÇÂç2500Ëü±ß¤Þ¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤òÈó²ÝÀÇ¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢Â£Í¿¤·¤¿¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢²áµî¤ËÂ£Í¿¤·¤¿ºâ»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤Ë»ý¤ÁÌá¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ò·×»»¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â£Í¿ÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÉãÊì¡¢ÁÄÉãÊì¤«¤é¡¢18ºÐ°Ê¾å¡Ê¢¨¡Ë¤Î»Ò¤äÂ¹¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦Â£Í¿¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Â£Í¿¤¹¤ëÇ¯¤Î1·î1Æü»þÅÀ¤ÎÇ¯Îð¡Ë
¡¡2024Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¿½¹ðµÁÌ³¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÁªÂò¤·¤¿Ç¯¤Ï¡¢ÁªÂò¤ÎÆÏ½Ð¤¬É¬Í×¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÍèÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Èó²ÝÀÇÏÈÆâ¤ÇÂ£Í¿¤·¤¿Ê¬¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤ËÂ¤·Ìá¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð´°Á´¤ËÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÃ¯¤ËÂ£Í¿¤¹¤ë¤«¡×
¡¡ÎñÇ¯Â£Í¿¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¡¢À©ÅÙ¤ÎÆÃÄ§¤ò°Åµ¤¹¤ë¤è¤êÀè¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÃ¯¤ËÂ£Í¿¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ÈÁêÂ³³«»ÏÁ°¤ÎÂ£Í¿¤¬ÁêÂ³ÀÇ·×»»¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ê²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡Ë¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ä°äÂ£¤Çºâ»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢°ìÄê´ü´ÖÆâ¤ËÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ØÂ¤·Ìá¤·¡ÊÀ¸Á°Â£Í¿²Ã»»¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡ÈÁêÂ³¤ä°äÂ£¤Ê¤É¤Çºâ»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¿Í¡É¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤«¤é°ìÄê´ü´ÖÆâ¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÎñÇ¯Â£Í¿¤ò¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ë¹çÎ®¤µ¤»¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢²áµî¤ËÇ¼¤á¤¿Â£Í¿ÀÇ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¡È°ìÄê´ü´Ö¡É¤Ï2024Ç¯²þÀµ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂ³¤Î»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½¾Íè¤Î3Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇÄ¹7Ç¯¤¬°Õ¼±¤¹¤Ù¤¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¹¤ËÂ£Í¿¤·¤ÆÂ»¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡¡Â£Í¿Àè¤¬Â¹¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÂ¹¤¬ÁêÂ³¤ä°äÂ£¤Çºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿¤Î¡ÖÂ¤·Ìá¤·¡×¤ò²áÅÙ¤ËÉÝ¤¬¤ëÉ¬Í×¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Â¹¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê°äÂ£¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÀß·×¤Ê¤é¡¢ÅöÁ³ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡ÖÂ¹¤ËÅÏ¤¹¤«¤é°Â¿´¡×¤ÈÃ»ÍíÅª¤Ë¹Í¤¨¤º¡¢ÁêÂ³¤ÎÀß·×¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂ£Í¿¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ»ÆÀ¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤Ï¡¢°ìÄê´ü´Ö¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Â£Í¿¤·¤¿ºâ»º¤ò¾Íè¤ÎÁêÂ³ÀÇ·×»»¤«¤é³°¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡È»þ´Ö¤ÎÌ£Êý¡É¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÇ¯ÎðÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´üÀï¤¬¼è¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ä¤Ê¤é¡¢ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤Ç´ðÁÃ¹µ½ü¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ëÂ£Í¿¤ò¤¢¤¨¤Æ¹Ô¤¤¡¢Â£Í¿ÀÇ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¾Íè¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â£Í¿ÀÇ¤òÊ§¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Â»¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ä·ò¹¯ÌÌ¤Ê¤É¤«¤é¡Ö°ìÄê´ü´Ö¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤Î¶¯¤ß¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÁêÂ³¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡È°ÂÇ×¡É¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤Ï¡¢ËèÇ¯¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÁêÂ³»þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÀº»»¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÎñÇ¯¤«Àº»»¤«¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ÀäÂÐÆÀ¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¡×¡Ö¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ÇÆÀ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë