ビーチバレー選手の白幡亜美が1月8日、自身のInstagramを更新し、「今日は1日とっても寒かったですね」とコメントを添えて最新ショットを公開した。投稿では、冷え込んだ一日を気遣う言葉とともに、日常の一コマを切り取った写真が紹介され、ファンから多くの反響が寄せられている。

公開された写真では、スタジオ撮影とみられるシンプルな背景の中、白幡がビーチバレー用のユニホーム姿でまっすぐ前を見据えて立つ姿が収められている。引き締まった体幹や自然な立ち姿からは、競技で鍛え上げられた身体の強さと、落ち着いた雰囲気が同時に伝わってくる。派手なポーズを取らずとも存在感が際立つ一枚で、アスリートとしての魅力が自然に伝わる一枚となっている。

【画像】ユニホーム姿で自然体の立ち姿を見せる白幡（画像は白幡亜美公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「素敵なPOSTありがとうございます 東京ベイエリアとても寒い でも亜美さんパワー全開で吹きとびました」「このナイスバディ見たら寒さもぶっとぶさ」「女神がいる」「ただ、普通に立ってるだけで美しいとは」といった称賛の声が寄せられている。