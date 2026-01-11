この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活投資チャンネルが、動画「三菱UFJグループ 銀行 × カード × 証券 総額99,000円プレゼント」を公開。三菱UFJグループが展開する銀行、カード、証券の各サービスで、新規ユーザーを対象に総額最大99,000円相当の現金やポイントをプレゼントする大型キャンペーンについて解説した。



今回のキャンペーンは、三菱UFJ銀行、三菱UFJカード、三菱UFJ eスマート証券の3つのサービスにまたがる計9つのプログラムで構成されている。以前のキャンペーンと比較して条件が緩和され、主に口座残高を満たすことで多くの特典が受けられるようになった点が特徴である。



まず、三菱UFJ銀行では新規口座開設者を対象に、最大30,000円の現金をプレゼントする「新生活キャンペーン」を3月31日まで実施している。これには、アプリ経由での口座開設と、開設翌月末時点での残高が15万円以上あることなどの条件が設定されている。加えて、WealthNavi for 三菱UFJ銀行の利用で10,000円、COIN+への初回チャージで最大5,000円など、既存ユーザーも対象となる複数のキャンペーンが同時開催されている。



次に、三菱UFJカードでは、新規入会者向けに2つの特典を用意。普通預金口座の残高に応じて最大20,000円がプレゼントされるキャンペーンは先着15万名限定で3月31日まで行われる。さらに、入会後のショッピング利用額に応じて最大10,000円相当のグローバルポイントが付与される特典もある。



最後に、三菱UFJ eスマート証券では、三菱UFJ銀行経由で新規に証券口座を開設し、一度に1万円以上の入金を行うと、入金額に応じて最大20,000円の現金がプレゼントされる。最高額の20,000円を受け取るには、10万円以上の一括入金が必要となる。こちらのキャンペーン期間も3月31日までである。



これらのキャンペーンを組み合わせることで、新規ユーザーは最大で99,000円相当の特典を得ることが可能である。各キャンペーンにはそれぞれ期限や条件、エントリーの要否が定められているため、参加を検討する際は公式サイトでの詳細確認が推奨される。