つながるキモチ＜２＞

ＳＮＳで「シール交換しませんか」

「かわいい！」

「見たことがないものばかり！」

先月の月曜夜、大阪市北区のシール交換バー「喫茶８１０（ハト）」では、若い女性たちが持参したシールを見せ合いながら、子どものように目を輝かせ、声を弾ませていた。

シール帳にギッシリと貼られたシールを品定めして、互いに欲しいシールを対等になるように交換するのがルールだ。元々は２０００年前後に小学生女児の間で流行した遊びだが、それが近年、当時小学生だった大人の女性たちの間で再び人気を集めている。

この日、２人組でバーを訪れていた同市の看護師吉本佳奈さん（３２）と同市の主婦吉本はる佳さん（３０）も平成一桁生まれ。小学生の頃にシール交換に熱中していたという。

大人になって、好きなシールを自由に買えるようになり、久しぶりにシール帳を作ったものの、身近な友達でシール帳を作っている人がいない。「一人でめでているだけではつまらない」と感じたはる佳さんが昨年１１月、「シール交換しませんか？」とＳＮＳで呼びかけたのが出会ったきっかけという。

はる佳さんはキャラクターが好きだが、身近な友達には内緒にしている。「シールが好きという共通の価値観があるから、佳奈ちゃんには、恥じらいなく好きって言える。安心して素の自分を見せられる」と話す。

店主の河野海香さん（３３）も吉本さんたちと同じく、子どもの頃にシール交換に親しんだ世代だ。「大人が童心に返れる場所を作りたい」と昨年１０月にバーをオープンした。７席しかないバーはいつも満席で、客の中心は２０〜４０代の女性だ。「かわいい」「懐かしい」と共感し合えるシールがあれば、初めて会った人とも会話が弾む。「肩書や出身などを取り払って、子どもの頃のように自然と仲良くなれるのがシール交換の魅力です」と河野さんは話す。

リアル体験の場編み物、陶芸でも

スマホもＳＮＳも普及していなかった１９９０年代後半から２０００年代初頭に小学生だった女性たちが、当時の遊びや文化を懐かしむ「平成女児」は、２０２５年の新語・流行語大賞の候補にもなった。

幼い頃の友達との楽しい思い出が、新しいつながりへと導く原動力となっている。

博報堂生活総合研究所の上席研究員、近藤裕香さんは、「推し活の広がりなどで、年齢を重ねても、『好きなものは好き』と言える環境が整ってきた」と分析する。また、インターネットの広がりで、誰とでも簡単につながれることに疲れた人たちが、スクリーン越しでは得られない「リアルな体験の場」を求めるようになっているという。中でも、シール交換や編み物、陶芸など、手で触れられるものへの関心が高まっている。

シール交換というアナログな遊びの再ブームについて、「交換の場に足を運ぶことで、偶発的な出会いがあり、郷愁とともにワクワク感がもたらされる。いろいろな人とつながった結果、どこにも売っていない唯一無二のシール帳になっていくのも魅力なのでしょう」と語る。

各地でイベント 貼り方に性格

シール交換のイベントは各地で行われている。名古屋市中区の雑貨店「オリンピア アスナル金山店」は先月上旬、シールを購入した客が参加できる交換会を開いた。

集まった大人たちは、最初はぎこちない様子だったが、小さなシールや互いのシール帳に顔を寄せ合い、あっという間に打ち解けた。シールには物理的にも心理的にも距離を縮める力があるようだ。

同じ種類のキャラクターだけ集める人、色を統一して貼っている人、シール帳に隙間なく敷き詰める人――。「人によって貼り方が違い、シール帳を開くとその人の性格や好みが表れる」と参加者の一人、愛知県碧南市の会社員、長坂奈保さん（３６）。「シール交換は一期一会。シールを見返すと、交換した人を思い出す」と話す。

店長の上田朋広さん（５３）は「ＳＮＳなどで誰とでもつながれる時代だからこそ、このようなアナログの場が求められているようだ」と話す。