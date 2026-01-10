大会名：アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン

期間：11/13～16

コース：ペリカンGC

ヤード：6349

パー：70

【写真】渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々 復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」

渋野 日向子 アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカンの戦績、順位は？

※この記事では、11/13～16に開催されたアニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカンでの渋野の戦績や順位を振り返ります。

アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカンが11/13～16、ペリカンGC（6349ヤード、パー70）で行われた。渋野 日向子は初日54位タイでスタート。第2ラウンドは95位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：1バーディ・2ボギーの71、トータル71で首位と7打差の54位タイ

第2ラウンド：1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの75、トータル146で首位と15打差の95位タイ

アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン とは？

2020年に始まった大会。2023年からはアニカ・ソレンスタムの名を冠した名称となった。シーズン終盤の注目大会として位置づけられる。今大会はスウェーデンのリン グラントが優勝し、賞金487,500ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載