「とんねるず」木梨憲武（63）が10日放送のTBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」（土曜前6・00）に出演。ファンにかけられた言葉を明かした。

学生時代「『キャンディーズ』のスーさん（田中好子）に会ったとき興奮して、とにかくランさん（伊藤蘭）のファンでしたって言っちゃったんだ。伝え間違えしちゃったの。とにかく『キャンディーズ』で育ってるんですって言えば良かったのに間違えちゃった」と過去の過ちについて語り出した木梨。自身もプライベートで同じような体験をしたといい「俺もたまにすれ違う人に“あ！タカさんだ”って言われます、それと一緒です。“『キャイ〜ン』だ”って言われたこともあります、“『ダウンタウン』だ”って言われたことも、“ウッチャンだ”って言われたことも」と振り返った。

その状況の対処法を聞かれると「ウッチャンになります」と回答。「サインくれって言われたらウッチャンって書きます。そこでテンパって、とんねるずやろがい…小っちゃい方の木梨やで！とかダメです。“ウッチャン”って言われたらウッチャンって書いて。そういう風にやってきましたから」と伝えた。

「『キャイ〜ン』の時は、サービスエリアでキャイ〜ン（ポーズ）までやったし、サインは天野くんで書いたから」とぶっちゃけ。「お子さんたちもたぶん誰でも良いんでしょう。“見たことある、この人！”っていうことだからね」と締めくくった。