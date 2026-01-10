芸能活動を復帰して１７年…現在５４歳のタレントが、抜群スタイルの最新姿を見せた。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し「明けましておめでとう御座います」と新年のあいさつ。「少しずつ平常運転に。お正月はお節作りしたり初詣に行ったり”タンとヒレ肉”だけというめちゃくちゃ柔らかくて美味しい焼肉屋さんで素晴らしい方々とパワフルチャージな新年会。初競り鮪も」。年明けの生活を明かしたのは、タレントでモデルの大河内志保だ。

そして「近々ご報告が」あるそうで「やっと心の感じたまま自分軸で生きる。今までがリハーサルで、今からが本番の人生」とつづり、「皆様、本年もどうぞお力添えの程宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。

ミニスカにニーハイブーツを合わせたコーデを披露。フォロワーは「志保さんびっくりするくらい美しい」「美しすぎるでしょ」「メチャクチャ綺麗」と絶賛した。

大河内はプライベートでは２０００年に現・日本ハムの新庄剛志監督と結婚。その後芸能活動を休止したが、０７年に離婚し、０９年に活動再開。インスタグラムのプロフィール欄では「日本伝統発酵醸造家」とも自己紹介している。