¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Ûº£½Õ¤Îºù²Ö¾Þ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤«¡¡¼±¼Ô£µ¿Í¤¬¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡ª
2026Ç¯£³ºÐÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
ºù²Ö¾Þ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤¹ÇÏ¤Ï¡©¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡2025Ç¯½Õ¤ÎÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¡¢£Ç£Éºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤¬¡¢£Ç£É¥ª¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬À©¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë£²ºÐ²Æ¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Å¾Þ¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï£³ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤¬£²·î¤Î£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬£´·î¤Î£Ç¶¥Õ¥í¡¼¥é£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤¬¡¢£³ºÐ¤ÎÇ¯ÌÀ¤±»þÅÀ¤Ç¤Ï½Å¾Þ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤ÎÏ¢ÂÐ¤â¤Ê¤¯¡¢·è¤·¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î£³ºÐÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉúÊ¼¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤ÇÏ¤¿¤Á¤¬¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Å¾Þ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ÆÍË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÇÏ¤¬°ìµ¤¤ËÂæÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤Î£Ç·¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¡Ê10·î25Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥£¥í¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¤¬¸Î¾ã¤Ç°úÂà¤·¡¢£Ç·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¡Ê11·î£±Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ÎÇÆ¼Ô¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¤¬Éé½ý¤·¤ÆÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Ç¯Ëö¤Î£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢ºå¿ÀJF¡£12·î14Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ï¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤¬£µÃå¤ËÇÔ¤ì¤ë¾®ÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ç·Ãæµþ£²ºÐ£Ó¡Ê£¸·î31Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Ç²´ÇÏÁê¼ê¤Ë£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤ÆÎ×¤ó¤À£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡£Æ±ÇÏ¤ÏJRA¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨£²ºÐÌÆÇÏ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀJF¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ë·ãÀï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿º£Ç¯¤Î£³ºÐÌÆÇÏÀïÀþ¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤¬½÷²¦¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢ÀìÌç»æ¤Îµ¼Ô¤Ê¤É£µ¿Í¤Î¼±¼Ô¤Ë¡¢º£Ç¯¤Îºù²Ö¾Þ¡Ê£´·î12Æü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£µ·î24Æü¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡½¡½¡£
ÂÀÅÄ¾°¼ùµ¼Ô¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¢¡ºù²Ö¾Þ¡á¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë
¢¡¥ª¡¼¥¯¥¹¡á¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë
¡¡¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È½Å¾Þ£²¾¡¤Î¥¨¥Ô¥»¥¢¥í¡¼¥à¤Î»º¶ð¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºå¿ÀJF¤Ç¤Ï½é¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢£±ÇÏ¿È£´Ê¬¤Î£±º¹¤Î´°¾¡¤Ç¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç½ª»Ï³°¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤òÂÔ¤ÄÍ¾Íµ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï°ìËç¾å¤Î·è¤á¼ê¤Çº¹¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë¹âÌîÍ§ÏÂÄ´¶µ»Õ¤¬¡ÖÌÆÇÏ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò·óÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºå¿À¥Þ¥¤¥ë¤Ø¤ÎÅ¬À¤â¾ÚÌÀ¡£Ãæµþ£²ºÐ£Ó¤Ç¤Ï¼óº¹¤Î£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1400£í¤ò£±Ê¬19ÉÃ£´¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®·èÃå¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ºù²Ö¾Þ¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¸«¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ï¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£Êì¤¬¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥Þ¥¤¥ë¤Îµ÷Î¥¤ÏÅ¬À¤è¤ê¤âÃ»¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëºå¿ÀJF¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉÔ°Â¤òÏªÄè¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤ÎÌîÏ©µÆ£Ó¡Ê£¹·î20Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿¹ëµÓ¤ÏÁ¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È£±¥Ï¥í¥ó¤À¤±¤Ç¡¢¸åÂ³¤Ë£³ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤â¡¢µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤«¤é¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÀï¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê£··î£µÆü¡¿Ê¡Åç¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤ÏãÄ½Å¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Î¾å¤¬¤ê¤¬36ÉÃ£·¤È¤¤¤¦¥¿¥Õ¤ÊÇÏ¾ì¤ò¹îÉþ¡£À²±«·óÍÑ¤Ê¤È¤³¤í¤âÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
ºäËÜÃ£ÍÎµ¼Ô¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡Ë
¢¡ºù²Ö¾Þ¡á¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹
¢¡¥ª¡¼¥¯¥¹¡á¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ï©Àþ¤Ï¼ÂÎÏÇìÃç¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ±º¤ÎPOGÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼êÁ°¡¢´ØÅìÇÏ¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¡Ê´ØÅì¤Ë¤Ï¡ËÌÜ¤Ü¤·¤¤ÍÎÏÇÏ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÆÇÏ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤¤»þ´ü¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤¿´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ÇÏ¤¬¤½¤Î¸å¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤âÍÎÏ¡¢¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºù²Ö¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ï£²ºÐ»þ¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å»ë¤·¡¢½Å¾Þ¤Ê¤É¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿ÇÏ¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤Ï¡¢£²ºÐ½÷²¦·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëºå¿ÀJF¤òÀ©ÇÆ¡£²´ÇÏÁê¼ê¤ÎÃæµþ£²ºÐ£Ó¤Ç¤â£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¡¢ÌÆÇÏÀïÀþ¤Ç°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡ºå¿ÀJF¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤È¤¤¤¦µ÷Î¥±äÄ¹¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ»ÃæÌäÂê¤Ê¤¯ÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤â¤è¤¯¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³°¤«¤éÆÍ¤È´¤±¤ë¶¯¤¤ÆâÍÆ¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤â¤ä¤ì¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¥¨¥Ô¥»¥¢¥í¡¼¥à¤Ï¡¢¼Ç¤Î¥Þ¥¤¥ë°Ê²¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ½Å¾Þ£²¾¡¤òµó¤²¤¿¼ÂÀÓÇÏ¡£¤¿¤À¡¢Æ±ÇÏ¤Ï£³ºÐ»þ¡¢Á°¾¥Àï¤Î£Ç·¡Ê¸½£Ç¶¡Ë¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë£²Ãå¤«¤é¡¢ËÜÈÖ¤Îºù²Ö¾Þ¤Ç¤Ï15Ãå¤È»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Êì¤ÎÌµÇ°¤ò......¤È´¶½ýÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤Ï¤½¤ó¤ÊÊì¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤¤¤¤·Á¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¤Ï¥À¡¼¥È¿§¤¬¶¯¤¤¼ï²´ÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¼«¿È¤Ï500kg¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂç·¿ÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â®¤¤»þ·×¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ì´§ÌÜ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡ºù²Ö¾Þ¤«¤é°ìÃÊ¤Èµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤ò¥¤¥Á²¡¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡¤ÇÌîÏ©µÆ£Ó¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·ÇÏÀï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ëÇÏ¤Ï¡¢ÆÀ¤Æ¤·¤ÆÁö¤ëÇÏ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¿·ÇÏÀï¤Ç¤ÏÁÆºï¤ê¤ÊÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤«¤é¤ÏÍÄ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°È¾å¤ÎËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤¬¶¥ÇÏ¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÎÏ¤Î°ã¤¤¤Ç²¡¤·¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢£²ÀïÌÜ¤Ç¤ÏÈ´·²¤Î¥¥ìÌ£¤ò¸«¤»¤Æ²÷¾¡¡£Âç´ï¤ÎÊÒÎÚ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯Æ¬¿ô¡¢¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î·è¤á¼êÈæ¤Ù¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê33ÉÃ£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âç³°¤«¤é¶¯½±¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿½éÀï¤È¤Î°ã¤¤¤«¤é¡Ö¥ª¥Ã!?¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀJF¤Ç¤ÏºÇ¸åÊý¤«¤é±¿¤Ö·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ãæ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤ò·ç¤¯¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£µÃå¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ£±ÈÖ¿Íµ¤¤È¤·¤Æ¤Î³Ê¹¥¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¤«¤«¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì»Ò¥ª¡¼¥¯¥¹À©ÇÆ¤â·è¤·¤ÆÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë