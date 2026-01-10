¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¼ÒÄ¹¤Ï¥¤¥±¥¤¥±¤Ê¤Î¤Ë¼Ò°÷¤¬µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ñ¼Ò¤Î¡Ö»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¡×
»°ÅÄµªË¼¤Îµ¯¶È¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥Þ¥Í¡¼¤Î·ý¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î´äËÜÍÊ¿¤¬µ¯¶È¤ä·Ð±Ä¤ò²òÀâ¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤Î·ý¤Ç³Ø¤Öµ¯¶È·Ð±Ä¥ê¥¢¥ë½Î¡×¡£Âè45²ó¤Ç¤Ï¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀï¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡ª¾¡¤Ä¤Î¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×
¡¡¾Ú·ô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ËÒ¿®°ìÏº¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤¬µ¯¤³¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¡¦¥Ï¥Ê¥ª¥«¤ÎIPO¡Ê¿·µ¬¾å¾ì¡Ë¤ò·è°Õ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦²Ö²¬·ý¡£¤½¤ó¤Ê²Ö²¬¤ËËÒ¤Ï¡¢¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ»ñÎÁ¤ò¼êÅÏ¤·¡¢²ñµÄ¤Î¾ì¤òµî¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1¿Í¤ÇËÒ¤«¤é¤Î»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹²Ö²¬¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î»Ô¾ìÂè°ìÉô¡Ê¸½ºß¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¤äÆ±¡¦ÂèÆóÉô¡ÊÆ±¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É»Ô¾ì¡Ë¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¾ò·ï¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡IPO¤ä¾å°Ì»Ô¾ì¤Ø¤Î¤¯¤éÂØ¤¨¤Î¤¿¤á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¶Ã¤¯²Ö²¬¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤³¤¦¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¾å¾ì¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡Ä¾å¾ì¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¡© ¾å¾ì¤·¤¿¤¢¤È¤Ê¤Ë¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡Ä°ã¤¦¤è¡£²¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Í¤¨¡×
¡ÖÀï¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡ª¾¡¤Ä¤Î¤¬Âç¹¥¤¡ª¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¾å¤Ø¾å¤Ø¾º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×
¡¡²Ö²¬¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿µ²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¿·¶½»Ô¾ì¤Ø¤ÎIPO¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÅì¾Ú°ìÉô¤È¤¤¤¦¡ÖÄº¾å¡×¤Þ¤Ç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢¿·¤¿¤Ë·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÄºÅÀ¡ÖÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡×¤ÎÄêµÁ¤È¤Ï
¡¡Àè¤Û¤É¤âÃí¼á¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¡²è¤ÎÏ¢ºÜ¤«¤é»þ¤¬¤¿¤Á¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÅì¾Ú¤Î»Ô¾ìºÆÊÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ì¡²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÅì¾Ú°ìÉô¡¢ÆóÉô¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥¹¥À¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥¶¡¼¥º¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶½»Ô¾ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾å°Ì¤«¤é¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¢¥°¥í¡¼¥¹¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»Ô¾ì¤ËºÆÊÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åì¾Ú¤¬¿·¶½»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Î¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¤ÎÊÑ¹¹¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎIPO¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤À¡£¤À¤¬º£²ó¤ÏÊ¸»ú¿ô¤ÎÅÔ¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º²Ö²¬¤¿¤Á¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡Åì¾Ú¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÌò³ä¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»þ²ÁÁí³Û¡ÊÎ®Æ°À¡Ë¡×¡Ö¤è¤ê¹â¤ª¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¿å½à¤Î¶ñÈ÷¤ÈÅê»ñ²È¤È¤Î·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Î¼ÂÁ©¡×¡Ö»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¤¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êËÄÂç¤Ê³Û¤Î»ñ¶â¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë³¤³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬³ô¼°¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë´ë¶È¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë»Ô¾ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¿·µ¬¾å¾ì¡ÊÂ¾¤Î»Ô¾ì¤«¤é¤Î¤¯¤éÂØ¤¨¤â´Þ¤à¡Ë¤ä¡¢¾å¾ì°Ý»ý¤Î´ð½à¤âÂ¾¤Î»Ô¾ì¤è¤ê¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·µ¬¾å¾ì´ð½à¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÍ×·ï¤Ï¡¢³ô¼ç¿ô800¿Í°Ê¾å¡¢Î®ÄÌ³ô¼°¿ô2ËüÃ±°Ì°Ê¾å¡¢Î®ÄÌ³ô¼°»þ²ÁÁí³Û100²¯±ß°Ê¾å¡¢ÇäÇãÂå¶â¤¬»þ²ÁÁí³Û250²¯±ß°Ê¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
¡¡¼ý±×ÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á2Ç¯´Ö¤ÎÍø±×¹ç·×¤¬25²¯±ß°Ê¾å¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÇä¾å¹â100²¯±ß°Ê¾å¤«¤Ä»þ²ÁÁí³Û1000²¯±ß°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö½ã»ñ»º³Û50²¯±ß°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦·òÁ´¤ÊºâÌ³¾õ¶·¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·òÁ´À¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë¶È¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½³¤³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¡¢°ÂÄêÅª¤Ê³ô¼ç¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ·Ð±Ä¤ËÎ×¤á¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤Î»þ²ÁÁí³Û¾å°Ì¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÏ¶È10¡Á20Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÈæ³ÓÅª¼ã¤¤´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢SHIFT¤äZOZO¡¢¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ë¡¢ANYCOLOR¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡ËÒ¤«¤é¤ÎÃé¹ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÏ¶È´ü¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Ãæ³Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¹¤éIPO¤Î·×²è¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Ö²¬¡£¤À¤¬Èà¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾å¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¡¢²Ö²¬¤ÏÈà¤é¤Î¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
