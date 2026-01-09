Íî¹çÇîËþ»á¡¡¥ª¥ì¤¬Áª¤ó¤À¡ÖºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡×¤ÏÍÞ¤¨¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤
¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê72¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥ì¤¬Áª¤Ö¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤ò¡ÖºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇ¶¯¤Ã¤Æ¥Ê¥ó¤À!?¡×¡Ê¸å11¡¦55¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤¬Áª¤Ö»Ë¾åºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤ò¡ÖºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¤·¤¿Íî¹ç»á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ì¤¬¥í¥Ã¥ÆºÇ½é¤Î£³Ç¯´Ö¡Ê79Ç¯¤«¤é¡Ë¤Ï¶áÅ´¡¢¶áÅ´¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢ºåµÞ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºåµÞ¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤Î¤ÏÍî¹ç»á¤¬¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ëÁ°¤Î75¡¢76¡¢77Ç¯¡£78Ç¯¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÏ¢ÇÆ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤òÍî¹ç»á¤Ï¡ÖºåµÞ¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç°ì¤Ä¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö1ÈÖ¡¦Ê¡ËÜ¡ÊË¡Ë¤µ¤ó¡¢2ÈÖ¡¦Âç·§¡ÊÃéµÁ¡Ë¤µ¤ó¡¢3ÈÖ¡¦²ÃÆ£½¨»Ê¤µ¤ó¡£¤³¤Î3¿Í¤Ç¤Þ¤º½é²ó¤Ë1ÅÀ¼è¤ë¡×
Ê¡ËÜ»á¤ÈYouTube¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿¤È¤¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¡ÖÎÝ¤Ë½Ð¤¿¤é¤Þ¤ºÁö¤ì¤È¡£1µåÌÜ¡¢2µåÌÜ¤«¤é¤Ç¤âÁö¤ì¤Ä¤Ã¤Æ¡£À®¸ù¤¹¤ë¤ÈÂç·§¤µ¤ó¤¬±¦ÂÇ¤Á¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥µ¡¼¥É¤Ë¿Ê¤á¤Æ3ÈÖ¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Ç¤Þ¤º1ÅÀ¤ò¼è¤ë¡£¤³¤ì¤¬ºåµÞ¤Î¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¤ó¤À¡£ÍÞ¤¨¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²«¶â´ü¤ÎºåµÞ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£