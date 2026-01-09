2025年いっぱいで芸能活動引退を表明していた元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが1月5日に死去したことが分かった。27歳だった。9日に藤乃さんのSNSを通じ、親族が伝えた。

藤乃さんのXを通じ「ご報告 藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました。(藤乃あおいの母より)」と訃報が伝えられた。

藤乃さんは2020年7月にデビュー。24歳だった23年4月に希少がん「副咽頭間隙腫瘍」と公表し、治療に専念。その後、24年8月に芸能活動を再開した。昨年3月末で所属していた事務所を退所し、フリーで活動していたが、同年7月に年内での芸能活動引退を表明していた。

引退の理由については病気のことが大きく関係していると説明し、「現在の体調では、いつどのように状態が悪になるかわからない不安な状態が続いており、この先も同じように活動を続けていくのが難しくなってしまうと感じました」と明かしていた。

また、昨年大みそかにはSNSに直筆のメッセージを掲載し、芸能界引退を報告。体調不良が続いていることを明かしながらも、「出会ってくれてありがとう」とファンや関係者への感謝を記していた。