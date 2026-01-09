シングルファーザーとして2人のお子さんを育てる俳優の西村和彦さん。年子でも月齢が近く「ほぼ双子」状態で、子どもが小さいときは俳優の仕事をちょっとお休みしていたそう。「周りに頼れる人がいるなら頼るべき」と話す西村さんに、育児に追われていた当時のことを振り返っていただきました。

【写真】俳優業を休んで育ててきた幼少期の2人のお子さん（7枚目／全7枚）

ふとした瞬間に芽生えた父親の自覚

西村さんの趣味はバイク。時間を見つけてはツーリングも楽しんでいるそう

── シングルファーザーになられたときには、お子さんはまだ小さかったと思いますが、幼いお子さんをふたり抱えての生活は大変ではなかったですか？

西村さん：もちろん、大変なこともありましたが、うちはシングルになる前から基本的に家事は分担制で、料理部門は僕がやっていましたので、そこでの苦労はなかったですね。ただ、俳優の仕事は家を空けることが多いので、子どもが小さいときには俳優業はお休みして、ある程度、始まる時間と終わる時間が把握できる仕事にシフトしていました。

── 当時、シングルファーザーになる“覚悟”みたいなものを感じることはありましたか？

西村さん：それはなかったですね。ただ、僕は自分が「父親になる」という自覚を持つのが、ほかのお父さん方より少し早かったかもしれません。よく言われるのは、女性はお腹に赤ちゃんがいるとわかった時点で母親になるけれど、男は実際に生まれてきた子を抱いたときに初めて父親の意識が芽生えると。それこそ僕も最初の子どもを授かったとわかったときは、元気に生まれてきてくれることだけでなく、この子をどう育てればいいのかとか、実際に生まれてから考えればいいようなことをいろいろと考えていました。

そんなときに、ふと「どういう子が生まれてきても、どんなことがあっても、俺が責任を持つ」と思ったんですよね。そのときに「俺は父親になったんだ」と自覚しました。そのときのことは今でも覚えています。

── お子さんは年子だそうですね。

西村さん：年子でも1年と1か月しか離れていないので、ほぼ双子ですね。ベビーカーも双子用のものを使っていました。横並びではなく縦型のもの。それだとスーパーのレジを通れるんですよね。

── 年子で、しかも月齢が近いとなると、大変さが倍増しそうですね。

西村さん：うちは2人兄妹ですが、どうしても男の子は体が弱かったりするので、そこは気をつかいましたね。手洗いやうがいは当たり前ですが、当時、僕らが住んでいたのが東京の都心のほうでしたので、車の排気ガスがすごくて。医師から「とにかく加湿してください」と言われたので、酸素マスクみたいなものを使って集中的に加湿するようにしていました。その医師によると、子どもが小さいときに空気が悪いところにいると、それを吸わないように口腔や鼻腔、気管支が縮まってしまうことがあるそうなんです。なので、毎朝の加湿は欠かさずにやっていました。

この姿を見られるのは「僕だけの特権」

子どもたちが中学生のときから作り続けたお弁当

── 子どもが小さいときは、どうしても子ども中心の生活になりますよね。

西村さん：これはシングルに限ったことではないですが、子育てをするには、ある程度のルーティンを組む必要があるんですよね。朝は何時に起きて、何時に朝食を作り、子どもたちを何時までに送り出すか。しかも、子育てはノンストップ。だから、頼れる人がいるなら頼ったほうがいいと思いますし、パートナーがいる方は相手にグチを言いたくなるのは普通のことだと思います。

僕も自分のルーティンを子どもたちに崩されたときにイラっとしてしまうことは何度もありました。でも、自分がこうしたいと思っても、子どもがグズって言うことを聞いてくれないことはよくあるし、しかたがないこと。子どもがある程度、言葉を話せるようになるまでは、こっちが言うことは通じないし、子どもの言っていることもよくわからないので、コミュニケーションを取りづらいですからね。子育て中の方はそこに四六時中向き合いながら、子どもの面倒を見ているわけですよ。それは本当に大変なことで、僕は外で仕事をしているほうがよっぽど楽だと思いました。

── 子どもは何をするかわからないから、片ときも目を離せませんしね。

西村さん：本当にそうです。だから、今はそんなことを言う人は少ないのかもしれませんが、「私は外で仕事をしているんだ！」なんて言うのは論外。ちゃんと向き合わないと。

── 子どもが言うことを聞いてくれないときには、どうしていましたか？

西村さん：これは子どもがある程度コミュニケーションを取れる年齢になってからの話ですが、「子どもは褒めて伸ばす」という言葉がありますよね？でも、それは「叱らない」ということではないと思っていて。僕も子どもを褒めるのは大切だと思いますが、叱らずに褒めてばかりだと、子どもたちにとってはそれが当り前になってしまうので、やはり子どもを叱ることは大切だと思います。“叱咤激励”という言葉があるように、“叱咤”があるからこそ、“激励”に意味があると思うので、僕はちゃんと叱るようにしていました。ただ、そのバランスはすごく難しいですけどね。

── 西村さんが日々の生活の中で大切にされていたルーティンを1つ教えてください。

西村さん：今は子どもたちも高校生なのでやっていないですけど、小学校を卒業するまでは毎朝、姿が見えなくなるまで「いってらっしゃい！」と見送っていました。この瞬間を見届けられるのは「僕だけの特権」だと思って幸せをもらっていましたし、世のシングルファーザー、シングルマザーのみなさんにも「それができるのは、あなただけなんだよ」と伝えたい。

もちろん、シングルだからこその大変なこともたくさんありますが、そうやって気持ちを転換していくと、子どもとの時間をすごく濃厚に感じることができると思うんですよね。僕自身がそうでしたので、「僕だから、私だから、できるんだ」と思うことは大事なんじゃないかと思います。

日々助けられたママ友とのつきあい

── お子さんが小さい頃は役者業をお休みされていたそうですが、ご自身のキャリアへの影響は考えませんでしたか？

西村さん：まったく考えなかったですね。逆に、この仕事で助かったなと思うのは、僕らの仕事は時間をフレキシブルに使えることですね。もちろん、同じ時間に出勤して、同じような時間に帰宅するほうが日々のルーティンは組みやすいですが、やっぱり平日を休みにできるのは大きいですよ。平日の昼間に子どもたちを動物園に連れて行くこともできますし。

それこそ平日にママ友のお子さんが熱を出して困っていると言ったら、僕が預かることもできるし。そこは平日会社勤めの方よりもフレキシブルに動けたと思いますし、子どもたちと一緒にいる時間を有効に使えたのは本当によかったなと思っています。

── ママ友とのつき合いは大変ではなかったですか？

西村さん：いや、全然。ママ友もいれば、パパ友もいますが、みなさんには本当に助けていただきましたし、持ちつ持たれつの関係が築けていたんじゃないかと思います。子どもたちが通っていたのが明るい保育園だったので、保護者の方もなごやかな方ばかりで、そこは本当によかったです。

現在、2人のお子さんは高校生に。子どもたちが大きくなった今だからこそ、いろいろと気をつけていることがあるそう。とくに中学からはお弁当を作り続けるなど、食育にはこだわっているそうで、子どもたちの食べ方のマナーなども小さいときから気をつけてきたそうです。

取材・文／馬場英美