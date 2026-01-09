元KAT-TUNの中丸雄一をはじめ、数々の芸能人を土に埋めてきたバラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）の新人女性ディレクターが、新たなターゲットにロックオン！ 恐れることを知らない彼女の手にかかったのは、宝塚歌劇団の元トップスターだった……！

【TVer】「絶対料理しないと思っていたんですけど、やらざるを得なかった」宝塚元トップスターの手料理に千鳥がツッコミまくり。その理由とは……!?

『相席食堂』の新人女性ディレクターは、MCのお笑いコンビ千鳥から「埋め師」と呼ばれている。これまで彼女は、YouTubeのコント動画が大人気なジェラードンのアタック西本、キレられてガチ揉めしたつまみ枝豆、紆余曲折経て活動を再開した中丸雄一を畑に埋めて、千鳥に衝撃を与えた。

そんな埋め師ディレクターの新たなターゲットは、57歳になっても美しい女優の紫吹淳！ 紫吹といえば、宝塚歌劇団月組のトップスターとして輝き、退団後は「コンビニに行ったことがない」「電車の切符が買えない」など、世間離れしたエピソードで話題になった。

©ABCテレビ

きらびやかなファッションに身を包んだ紫吹は、高級そうなバッグを持ち、日傘を差して“⾺のまち”千葉県富里市を優雅に散策。流鏑⾺体験ができる乗⾺クラブを訪れ、流鏑⾺の現役選⼿の手本を見せてもらうことになった。馬に乗って颯爽と⾛る選手が矢を射抜いた瞬間、誰もが⽬を疑う衝撃的な光景をカメラが捉えた！

画面左下をよ～く見てみると、なんと紫吹の顔以外が馬場に埋まっていたのだ！ 目の前で疾⾛する⾺に紫吹は、「わ～近くなってきた！ わ、わ、わ、わ、わぁ～！ すごい大迫力！」とビックリ！ 彼女のとんでもない姿は、もちろん埋め師ディレクターの仕業だ。

スタジオでVTRを見ていた千鳥は、「これ、一番悪いことした江戸時代の人がやられるやつや！」「ここの土埋まるんは相当やで！」「馬糞に浸かっとるのよ！」「（持っていた）エルメスごと？ バーキンごと（馬場に）入った？」などと爆笑！ 埋め師ディレクターを呼び出し、「これはアカンって！」「誰でもじゃないねん！」「埋めたらアカン人と埋めていい人っておるわけじゃないけど、紫吹はダメよ！」と、笑いながら説教した。

しかし当の紫吹は、いつも通り上品で笑顔。顔以外が埋まっている状況にもかかわらず、平然と「先生すごいかっこよかったです～」「こんな近くで見るの初めてです」と語る彼女に、流鏑⾺選手は「私もこんな近くで見てもらうの初めてです……」と苦笑い。このシュールな映像に千鳥は、「怖いって！」「これ面白いな！」「『アダムス・ファミリー』やん、ホラー映画やん、アメリカの！」と、手を叩いて爆笑した。

©ABCテレビ

なお、紫吹の衝撃VTRは、『相席食堂』1月6日放送回で公開された。ちなみに、スタッフたちに馬場から掘り起こされた紫吹は、いきなり矢を的に当てることに成功。さらには、乗⾺と球技を掛け合わせた競技『ホースボール』にも果敢に挑戦し、日本代表選手から「センスしか感じない」「えぐい上手」「ドン引きするぐらい良い」などと褒められた。

