シンガポールメディアの連合早報は5日、中国の小学生がロシアのウラジオストクで開催された戦勝記念日のパレードに参加したと報じた。ロシアメディアの報道として伝えたところによると、ウラジオストクで3日、大祖国戦争勝利81年を記念する子どもパレードが開催され、中国とラオスの小学1年生1500人が初めて参加した。ロシア沿海地方のオレク・コジェミャコ知事は「このパレードは国際的なものとなった。中国とラオスの子どもらが