40・50代「室内、トップス1枚だと肌寒い、、」→【ハニーズのパーカー】が大正解かも♡

室内をトップス1枚で過ごすには肌寒いけれど、節電も諦めたくない……。それなら【ハニーズ】が展開しているパーカーが、寒いおうち時間の救世主になってくれるかも！ 長めの着丈ですっぽりと体を包み込んでくれそうなスウェットジップパーカーは、ニットにありがちな糸の綻びを気にせずガシガシ着やすいのも魅力的。リラックスウェアとしてアウター未満の活躍が見込める、あったかパーカーを紹介します。

裏フリース素材が心地よさとキレイめな印象を両立

【ハニーズ】「あったかきれいめジップ」\2,980（税込）

裏面にフリース素材を採用し「あたたかくソフトな肌触り」（公式ECサイトより）に期待できるジップパーカー。表面はレーヨン混のなめらかなスウェット素材のため、ワンマイルウェアとしてサッと羽織った際にもキレイめに着こなしやすいのが魅力です。カラーはグレージュを筆頭に、大人世代に似合う上品な全4色がラインナップ。

腰にかかる着丈とゆとりのある身幅でリラクシーに

腰にかかる程度の長めの着丈とゆったりとしたシルエットは、ライトなアウター感覚で気楽に羽織りやすいのがポイント。ボディラインを締め付けにくく、リラックスしたいおうち時間も肩肘張らずに頼りにできそうです。前を閉じた際にも身幅や袖に程よくゆとりがあるため、セーターの上から重ねても干渉しにくいのが◎

もこもこ裏ボアが愛らしいロングパーカー

【ハニーズ】「裏ボアロングパーカー」\3,980（税込）

公式ECサイトにて「あったか可愛い最強ロングパーカー」と紹介されている、ロング丈のジップパーカー。裏面にはもこもことしたボア素材を使用し、まるで毛布に包まれるような着心地に期待できそう！ フード裏にまであしらわれたボアは首まわりを包み込むだけでなく、見た目にも愛らしさを醸し出してくれます。カラーはくすみカラーを中心とした全4色から。

しっかりロング丈がウエスト・ヒップまですっぽり

「ロング」の名の通り、ヒップまで覆う長めの着丈も特徴。冷えがちなお腹まわりや下半身をカバーしやすく、冬のおうち時間をより心地よく過ごせそうです。ストンと縦ラインを強調するオーバーシルエットは、細身のパンツと合わせた際に華奢見えも狙えます。さらにフロントジップで手間なく着用できるのも人気の理由かも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：かんだちほ