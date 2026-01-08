この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「『え、年金もらうのは65歳が当たり前でしょ？』その思い込みが老後を壊す｜受給時期を決める4つの軸」と題した動画を公開。

「なんとなく65歳から」と年金の受給開始時期を考えていると、将来生活が苦しくなる可能性があると警鐘を鳴らし、最適な受給時期を判断するための4つのステップを解説した。

動画を投稿したのは、元教員のFP（ファイナンシャル・プランナー）である秋山ひろ氏。
多くの人が抱く「年金はいつからもらうか」という疑問に対し、まずやるべきことは「自分の生活費を正確に把握すること」だと指摘する。

秋山氏によると、老後の生活費は、夫婦2人世帯で月29万円、単身世帯で月16万円が平均的な金額だという。これを把握した上で、次のステップとして「年金がいくらもらえるのか」を確認する必要があると説明した。
平均的な年金受給額は夫婦で月23～24万円、単身で12万円ほどであり、多くの世帯で毎月赤字が発生する計算になる。

この赤字をどう埋めるかが3つ目のステップだ。秋山氏は「節約」「年金の繰り下げ受給」「長く働く」「投資」という4つの選択肢を提示。
この中で最も推奨するのは、「節約」と「長く働く」ことの組み合わせだという。投資には元本割れのリスクが伴い、年金の繰り下げ受給は税金や社会保険料の負担が増える可能性があるため、まずは生活費を見直す「節約」と、収入を確保する「働く」ことから考えるのが現実的だと語った。

最後のステップは、将来使うお金の使い道を具体的に決めておく「タイムバケット」の作成だ。秋山氏は、お金の使い道を「絶対使うもの（葬式代など）」「たぶん使うもの（介護費用や車の買い替え費用など）」「使いたいもの（旅行や趣味など）」の3つに分類し、それぞれに予算を割り振ることを提案した。

年金生活に対する漠然とした不安は、具体的な数字を把握することで解消できる第一歩となる。まずは自身の生活費と年金額を把握し、将来設計を立ててみてはいかがだろうか。

