YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「ドンキでしか味わえないパスタソースをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。“偏食”で知られる氏原が、ドン・キホーテのプライベートブランド「情熱価格」のパスタソース全10種を食べ比べ。意外な高評価が続出し、そのコストパフォーマンスの高さに驚きを見せている。



今回レビューするのは、「からし明太子」や「和風アラビアータ」などの袋タイプと、「禁断のカルボナーラ」「禁断のボロネーゼ」といった高級志向の箱タイプの計10種類だ。 まず「からし明太子」を試食すると、氏原は「普通に美味い。後半が美味いかも」と評価。相方のサカモトが「普通」と評する一方、明太子好きの氏原にとっては「実用的リピート」も考えられる一品となった。 続いて、トマト嫌いの氏原が「トマトのコクと甘みとバジル」を口にすると、「うわ、美味いわ」「普通のトマトより絶対美味い」とまさかの絶賛。そのピザのような風味を高く評価した。また、「和風アラビアータ」については、一般的なアラビアータとは異なる「辛味噌みたいなイメージ」としながらも、「めっちゃ美味い」とこちらも高評価だった。



動画を通して、ドン・キホーテのパスタソースは価格からは想像できないクオリティであることが示された。特に「からし明太子」や「トマトバジル」は、偏食家の氏原をも唸らせる結果に。定番から一風変わったフレーバーまで、幅広いラインナップの中からお気に入りを見つける楽しさもドンキならではの魅力と言えそうだ。



