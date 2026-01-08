ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢³¤¿å¤«¤éÅ´¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ë¡Ö¥«¥¤Ï³¤¤Ç°é¤Ä¡×ÍýÍ³
¥«¥¤¬»Ý¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°á¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¿È¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥«¥¥Õ¥é¥¤¡¢¥»¥ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¥«¥Æé¡¢¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¥«¥¤´ÈÓ¡£è§¤Ç¤¿¥«¥¤Ë´ÅÌ£Á¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Æ¤¯¥«¥ÅÄ³Ú¤â¥ª¥Ä¤À¡£¥«¥µù»Õ¤Ï¡¢³¤¤ÇºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥«¥¤Î³Ì¤«¤é¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿È¤òÇí¤¤¤Æ¡¢³¤¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥â¥ó¤ò¤Á¤ç¤¤¤È¹Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤è¤¤¡£¤¦¡¼¤ó¡¢»Ý¤¤¡ª
¤½¤ó¤Ê¥«¥µù»Õ¤ÎÎ¹¤ÎËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥«¥¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢À¤³¦¤Ø¹Ô¤¯¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¡¢»°Î¦¤Îµ¤Àç¾ÂÏÑ¤Î¥«¥ÍÜ¿£¶È¡¦È«»³½ÅÆÆ¤µ¤ó¤Î³¤³°Ê×Îò¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È«»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥ÍÜ¿£¤Ë¤Ï¡¢³¤¤Ë¤½¤½¤°Àî¤Î¾åÎ®¤Î¿¹¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡×¤È¡¢»³¤Ë¿¢ÎÓ¤¹¤ë³èÆ°¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¥¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È´ê¤¦È«»³¤µ¤ó¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³¤³°¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡Ä¡Ä¡£À¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¡¹¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥«¥¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Î¥«¥¤Î¿©¤ÙÊý¤â¿âÞ·¤À¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥¤Ï¿¹¤¬°é¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤Àç¾Â¤Îµù»Õ¤¿¤Á¡£ÍîÍÕ¼ù¤ÎÉåÍÕÅÚ¤¬¤Ä¤¯¤ëÍÜÊ¬¤ÏÀî¤ò²¼¤ê¡¢·¾Áô¤ò°é¤Æ¡¢¥«¥¤Î¿È¤òÂÀ¤é¤»¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³èÇÓ¿å¤¬Àî¤ò±ø¤»¤ÐÀÖÄ¬¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤Î¤·¤ï´ó¤»¤Ï³¤¤Î´Ä¶±øÀ÷¤ËÂ¨¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»³¤È³¤¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¡½¡½¤½¤Î»×¤¤¤ò¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¥¤¸¤¤¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¡Ö¿¹¤Ï³¤¤ÎÎø¿Í±¿Æ°¡×¤Ê¤Î¤À¡£
Å´¤ò¿©¤Ù¤ë¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡©
¤ï¤¿¤·¤Î¥«¥ÍÜ¿£¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³³Ø½¬¤ËÍè¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤¿¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ò°ì¸ý°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¯¤·¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤±¤É¡Ê³¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ë¡¢¥¥å¥¦¥ê¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¡×
¤È¸À¤Ã¤¿»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¤¬¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£¥«¥¤Ï¤³¤Î¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬»³¤Ë¿¢¼ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥Ê¤ä¥Ê¥é¤Ê¤É¤ÎÍîÍÕ¹ÍÕ¼ù¤ÎÍÕ¤¬Íî¤Á¡¢ÉåÍÕÅÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡Ö¥Õ¥ë¥Ü»À¡×¤È¤¤¤¦¥¥ì¡¼¥ÈÊª¼Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥ì¡¼¥È¤È¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡Ö¥«¥Ë¤Î¤Ï¤µ¤ß¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Å´Ê¬¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å´¤Ï»ÀÁÇ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤È»¬¤Ó¤ÆÄÀÅÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥¥ì¡¼¥È¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ÀÁÇ¤È½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤â»¬¤Ó¤º¡¢¿å¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¿¹¤«¤é³¤¤ËÅ´Ê¬¤¬±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¿¹¤Î¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤ÊÀ®Ê¬¤Ï¡¢Å´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¿¢Êª¤ÎÎÐ¤ÏÍÕÎÐÁÇ¡Ê¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¡Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÕÎÐÁÇ¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òÃºÁÇ¡ÊC¡Ë¤È»ÀÁÇ¡ÊO2¡Ë¤ËÊ¬²ò¤¹¤ë¸÷¹çÀ®¤È¤¤¤¦¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Å´¤¬¤Ê¤¤¤ÈÍÕÎÐÁÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÈîÎÁ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÈîÎÁ¤Î»°Í×ÁÇ¤Ï¡¢ÃâÁÇ¡¢¥ê¥ó»À¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿¢Êª¤ÏÃâÁÇ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÃâÁÇ¤Ï³¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾Ë»À±ö¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬¾Ë»À±ö¤òÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤È¤¡¢¤Þ¤ºÀè¤ËÅ´¤òÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ë»À±ö¤ò»ÀÁÇ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¡¢´Ô¸µ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾Ë»À±ö¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤È¡¢ÃâÁÇ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºÅ´¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¥°¥ê¥³¡¼¥²¥ó¤ä¥¿¥¦¥ê¥ó¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥«¥¤Ï¡Ö³¤¤Î¥ß¥ë¥¯¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥«¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅì³¤´ß¤Î¥«¥¤Ï¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¡ÊÂçÀ¾ÍÎ¥¬¥¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Ãì¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Î³³Ì¤¬ÀÄ»ç¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ì¤ÏÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤«¤éËÌ¤Î¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤Î¥«¥¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¾®¤Ö¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¥ô¥¡¡¼¥¸¥Ë¥«¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢É´Ç¯Á°¡¢²Æì½Ð¿È¤ÎµÜ¾ë¿·¾»¤¬µÜ¾ë¼ï¤Î°Ü¿¢¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¡ÊÂÀÊ¿ÍÎ¥¬¥¡¿¥Þ¥¬¥¡Ë¡×¤¬¡¢º£¤Ç¤âÍÜ¿£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥À¸»º¼Ô¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¥Ý¥ë¥È¥±¡¼¥¼¡×¤È¤¤¤¦¥«¥¤Î¼ïÉÄ¤ò¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬60Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹À¤ÎÉÂµ¤¤¬È¯À¸¤·¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¤·¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢É´Ç¯Á°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¾³¤´ß¤ËÆüËÜ¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤ÆÍÜ¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥¬¥¡×¤Î¼ïÉÄ¡ÖµÜ¾ë¼ï¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ý¥ë¥È¥±¡¼¥¼¤Ï¥Þ¥¬¥¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ì¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¥®¥¶¥®¥¶¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ö¥í¥óÀî²Ï¸ýÉÕ¶á¤Ç¤È¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥í¥ó¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ò¥é¥¬¥¡×¤Ç¤¹¡£Ê¿¤¿¤¯¤Æ´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿³³Ì¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¼«À¸¤¹¤ë¥«¥¤Ï¡Ö¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥í¥Ã¥¯¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Õ¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥×·¿¤Î¾®¤Ö¤ê¤Ê¥«¥¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î·§ËÜ¸©¤ÎÈ¬Âå³¤¤Î²Ï¸ý¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¥â¥È¡×¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¾®¤Ö¤ê¤Ç´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿³Ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¶äËß¤ÎÉ¹¤Î¾å¤Ë³ÌÉÕ¤¥«¥¤ä¥à¡¼¥ë³¡¢¥¢¥µ¥ê¡¢±ö¤æ¤Ç¤·¤¿¥«¥Ë¤ä¥¨¥Ó¤Ê¤É¤òÀ¹¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥ê¥å¥¤¡¦¥É¡¦¥á¡¼¥ë¡Ê³¤¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹ë²÷¤Ê³¤Á¯ÎÁÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥½¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤È¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
À¸Ì¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ´¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤Î¡©
¤â¤¦²¿½½Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£NHK¤ÎÈÖÁÈ¤ËËÌ³¤Æ»Âç³Ø¿å»º³ØÉô¶µ¼ø¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¾¾±Ê¾¡É§ÀèÀ¸¤¬¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾±ÊÀèÀ¸¤Ï¡¢³¤¿å¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÈùÎÌÀ®Ê¬¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬ÀìÌç¤ÎÊ¬ÀÏ²½³Ø¼Ô¤Ç¤¹¡£¡Ø¿¹¤¬¾Ã¤¨¤ì¤Ð³¤¤â»à¤Ì¡½¡½Î¦¤È³¤¤ò·ë¤ÖÀ¸ÂÖ³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾±ÊÀèÀ¸¤Ï¡¢Àî¤ÎÎ®°è¤Î¿¹ÎÓÁ´Éô¤¬¡¢µû¤ò°é¤à¡ÖµûÉÕÎÓ¡×¤ÎÌòÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹ÎÓ¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤¬Éå¤ë¤È¡¢ÉåÍÕÅÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¡¢³¤¤Î¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ò°é¤Æ¤ëÍÜÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤¹¤°¤ËËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¡¢¾¾±ÊÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÅ´¤È¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¡×¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤éÌó46²¯Ç¯Á°¡¢ÃÏµå¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¡¢ÃÏµå¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÂçµ¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿å¾øµ¤¤Ç¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÈÃâÁÇ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÀÁÇ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÃÏµå¤ÏÎä¤¨¤Æ¤¤Æ¿å¾øµ¤¤¬¿å¤È¤Ê¤ê¡¢»ÀÀ±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»À¤ÏÃÏÉ½¤ÎÅ´¤òÍÏ¤«¤·¡¢³¤¿å¤ËÅ´¤¬Î®¤ì¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤ÏÃÏµå¤Î3Ê¬¤Î1¤ÏÅ´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤ÏÅ´¤ÎÏÇÀ±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ¡Ö¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤¬ÃÏµå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸÷¹çÀ®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸÷¹çÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤¿åÃæ¤Ë»ÀÁÇ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢Å´¤Ï»À²½¤·¡¢Î³»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î³»Ò¤Ï½Å¤¯¡¢³¤Äì¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó15²¯Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢³¤¿å¤«¤éÅ´¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é³¤¤ÏÉÏÅ´¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥¤Î¤¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ï¡¢Å´¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿¢Êª¤Ï¸÷¹çÀ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òC¡ÊÃºÁÇ¡Ë¤ÈO2¡Ê»ÀÁÇ¡Ë¤ËÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤Î¼·³ä¤Ï³¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëCO2¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬¸÷¹çÀ®¤ò¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³¤¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤Âç¿¹ÎÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢Å´¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1¤ÄÌÜ¤ÎÆ»¤Ï¡¢»³¤«¤é±ÉÍÜÊ¬¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤ÎÆ»¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë²«º½¤ÎÃæ¤ËÇ»¤¤¡ÖÅ´Ê¬¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¬ÀÏ²½³Ø¼Ô¤Ï¡¢³¤¤Ð¤«¤ê¤«¶õÃæ¤ÎÊª¼Á¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È«»³½ÅÆÆ¡Ê¤Ï¤¿¤±¤ä¤Þ¡¦¤·¤²¤¢¤Ä¡Ë
1943Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤À¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©¤Ç¥«¥¡¦¥Û¥¿¥Æ¤ÎÍÜ¿£¶È¤ò±Ä¤à¡£¡Ö²´éÚ¤Î¿¹¤òÊé¤¦²ñ¡×ÂåÉ½¡£1989Ç¯¤è¤ê¡Ö³¤¤Ï¿¹¤ÎÎø¿Í¡×¤ò¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¿¢ÎÓ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Øµù»Õ¤µ¤ó¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¾®³Ø´Û»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¡¦»º·Ð»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾ÞJR¾Þ¡¢¡ØÆüËÜ¡Òµ¥¿å¡Óµª¹Ô¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤ÇÆüËÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¾Þ¡¢¡ØÅ´¤ÏËâË¡¤Ä¤«¤¤¡§Ì¿¤ÈÃÏµå¤ò¤Ï¤°¤¯¤à¡ÖÅ´¡×Êª¸ì¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç»º·Ð»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ø¿¹¤Ï³¤¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËÌÅÍ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥¢¥¹¤Î³¤ÊÕ¤«¤é¡Ù¡Ø²´éÚÎé»¾¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯¡¢ÀÂµî¡£
