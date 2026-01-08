お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が8日までに、自身のSNSを更新。生成AIで加工した自身の家族写真が一部から批判を受け、反論した。

5児の父であるエハラは3日、生成AIによって晴れ着姿に変身した家族写真を、普段着姿の“ビフォー写真”と並べて自身のX（旧ツイッター）にアップし、「AIに着物着せてもらったら素敵すぎてマジでハンパない！」と驚きをつづっていた。

この投稿に、フォロワーから絶賛コメントが多数寄せられたが、一部からは批判的な声もあり、7日にThreadsで「エハラが只今Xでちょっと炎上しております。理由はAI使って服装を着物にしてもらったから」と言及。「そんなことにAI使うのはどうなんだ！ちゃんと写真館で撮ってやれ！とキレる方々もいらっしゃいますがみんながみんなそんな事が出来るような裕福な日本ではなくてAIに素敵な写真を作ってもらえるならば選択肢として僕はいいんじゃないかなと思う派でございます」と説明するとともに、「でもAIに色んな仕事が奪われるってのはホンマにその通りやなと思っております…凄い時代になったな…」と複雑な思いをつづっていた。

今回、再びXで言及。批判に対し「AIで着物着せる事に関して、『着付けや写真館の人の仕事を奪ってるとは思わないんですか！？』て言う人は、ちゃんとカメラ屋の仕事奪わない為にスマホのカメラを起動せずインスタントカメラを現像しに行ってるんやろな？」と疑問を投げかけた。