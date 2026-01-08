ジーフット <2686> [東証Ｓ] が1月8日午前(11:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結最終損益は17.5億円の赤字(前年同期は7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。2四半期連続で債務超過(9.6億円)となった。

併せて、通期の同損益を従来予想の0.1億円の黒字→28億円の赤字(前期は10.6億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益も従来予想の8.4億円の黒字→19.6億円の赤字(前年同期は9億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結最終損益は9.2億円の赤字(前年同期は5.4億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-2.8％→-3.5％に悪化した。



