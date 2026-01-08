まろやかな昆布のうまみ！ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」からあげクン 関西だししょうゆ味

株式会社ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「からあげクン 関西だししょうゆ味」を発売します。

地域限定の人気ポテトチップスとコラボレーションした、関西ならではの旨みが詰まった一品です。

ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」からあげクン 関西だししょうゆ味

発売日：2026年1月13日(火)

価格：298円(税込)

販売エリア：近畿地区のローソン店舗

「ご当地！うまいもん祭」の近畿エリア商品として登場するのは、地域限定発売でおなじみの「カルビーポテトチップス関西だししょうゆ味」を再現したからあげクンです。

ふんわりと広がる豊かなかつおの風味と、まろやかな昆布のうまみが特徴。

ポテトチップスで親しまれている奥深いだしの味わいが、ジューシーな鶏肉と絶妙にマッチします。

おやつにもおつまみにもぴったりな、関西のソウルフードコラボです。

