まろやかな昆布のうまみ！ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」からあげクン 関西だししょうゆ味
株式会社ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「からあげクン 関西だししょうゆ味」を発売します。
地域限定の人気ポテトチップスとコラボレーションした、関西ならではの旨みが詰まった一品です。
ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」からあげクン 関西だししょうゆ味
発売日：2026年1月13日(火)
価格：298円(税込)
販売エリア：近畿地区のローソン店舗
「ご当地！うまいもん祭」の近畿エリア商品として登場するのは、地域限定発売でおなじみの「カルビーポテトチップス関西だししょうゆ味」を再現したからあげクンです。
ふんわりと広がる豊かなかつおの風味と、まろやかな昆布のうまみが特徴。
ポテトチップスで親しまれている奥深いだしの味わいが、ジューシーな鶏肉と絶妙にマッチします。
おやつにもおつまみにもぴったりな、関西のソウルフードコラボです。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post まろやかな昆布のうまみ！ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」からあげクン 関西だししょうゆ味 appeared first on Dtimes.