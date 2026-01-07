“3人で性行為”盗撮持ちかける恐喝…新たに逮捕の男 女性装い出会い系サイトで“標的探し”も 北海道
出会い系サイトを通じて知り合った男性にラブホテルで盗撮したと因縁をつけ、現金100万円を脅し取ったとして男女4人が逮捕された事件で、北海道警は2026年1月6日、新たに27歳の男を逮捕しました。
恐喝の疑いで逮捕されたのは札幌市中央区の会社役員・古川莉希容疑者（27）です。
古川容疑者は、すでに逮捕・送検されている男女4人と共謀の上、2025年8月23日、札幌市白石区のラブホテルで、後志管内に住む30代男性に対し、女をスマートフォンで盗撮したと因縁をつけ、現金100万円を脅し取った疑いが持たれています。
男から女の盗撮を持ちかけられ、スマートフォンを渡した後、女から「盗撮行為を警察に言う」などと脅されたということです。
古川容疑者は事件現場のホテルにはいませんでしたが、犯行グループに車を提供していたということです。
古川容疑者は犯行グループ内で、出会い系サイト上で女性のふりをして標的となる男性を探す役割を担っていたとみられますが、今回の事件で同様の役割を果たしていたかはわかっていません。
警察は古川容疑者の認否を明らかにしていませんが、匿名・流動型犯罪グループ（通称トクリュウ）の犯行とみて、余罪や共犯者の有無を捜査しています。