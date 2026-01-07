出会い系サイトを通じて知り合った男性にラブホテルで盗撮したと因縁をつけ、現金100万円を脅し取ったとして男女4人が逮捕された事件で、北海道警は2026年1月6日、新たに27歳の男を逮捕しました。



恐喝の疑いで逮捕されたのは札幌市中央区の会社役員・古川莉希容疑者（27）です。



古川容疑者は、すでに逮捕・送検されている男女4人と共謀の上、2025年8月23日、札幌市白石区のラブホテルで、後志管内に住む30代男性に対し、女をスマートフォンで盗撮したと因縁をつけ、現金100万円を脅し取った疑いが持たれています。



