【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は６日、自身のＳＮＳで、ベネズエラの暫定政権が、「制裁下にある高品質な原油３０００万〜５０００万バレル」を米国に引き渡すことになったと明らかにした。

市場価格で販売し、売り上げは自身の管理の下、米国とベネズエラの国民のために使うとしている。

トランプ氏は、米エネルギー省のクリス・ライト長官に対し、計画の即時実行を指示した。既に貯蔵船に積み込まれたものの、米国が昨年１２月に始めた「海上封鎖」によって輸送ができていない原油が対象とみられる。ベネズエラ産原油の輸出先は大半が中国とされ、今回の措置は事実上の「横取り」の可能性がある。

米ＡＢＣニュースは６日、複数の関係者の話として、トランプ政権がベネズエラのデルシー・ロドリゲス暫定大統領に対し、石油の生産で米国と独占的に提携することや、重油の販売で米国を優遇することを要求したと報じた。中露やイランなどとの経済関係を断絶することも求めたという。

トランプ氏は、米軍の軍事作戦によってニコラス・マドゥロ大統領を拘束したベネズエラの石油インフラ再建に意欲を示している。ロイター通信によると、トランプ氏は今週後半、米石油企業幹部との会談を調整している。老朽化したベネズエラの石油関連施設の修復などに向け、投資を呼びかけるとみられる。