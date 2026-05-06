中国メディアの快科技によると、河北航空の機内で提供されたペットボトルの飲料水のラベルに記載されていた産地が物議を醸した。同航空の便に搭乗した乗客によると、産地として、江西省萍郷市新泉郷の村の「路辺」と記載されていた。路辺とは「道端」という意味で、この乗客はSNSへの投稿で懸念を示した。これについて、製造工場はメディアの取材に応じ、「路辺」とは地元の慣用の地名であり、文字通りの意味ではないとし、山麓に