第６回中国国際消費品博覧会の深圳市ブースに展示された卓上ロボット。（４月１５日撮影、海口＝新華社記者／許芸潁）【新華社深圳5月6日】中国広東省深圳市でこのほど開かれたロボット産業展示会「FAIRplus2026」で、「深圳市ロボット産業発展白書（2025）」が発表された。それによると、25年の深圳ロボット産業の総生産額は前年比20.6％増の2426億元（1元＝約23円）となり、過去最高を更新