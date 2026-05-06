中国の王毅外交部長は5月6日、北京でイランのアラグチ外相と会談しました。アラグチ外相は、「政治的危機は軍事的な手段では解決できない。イランは国家の主権と民族の尊厳を断固として守るとともに、平和的交渉を通じて共通認識を積み重ね、包括的かつ恒久的な解決策を模索していく。ホルムズ海峡の開放問題はできるだけ早期に解決すべきである。イランは地域の平和と安定の維持・促進に関する習近平国家主席の四項目の提案を高く