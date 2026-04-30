「男の子じゃなかったのが残念ね」という義母の一言には引っ掛かりはしましたが、昔の人の悪気のない発言だと思い聞き流すことに…。その後、仕事を始めるというと「私が孫の面倒を見る！」と張り切る義母。少し驚いたものの、初孫を可愛がってくれていることに嬉しい気持ちもありました。しかしこの義母、仕事を後押ししたのにはまさかの理由があったのです…！さらに、働き始めたスーパーでゾッとするような人物に出会ってしまう