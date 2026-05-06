憧れの美女たちにも、今に至るまでにはいろんな裏バナシがあったんだとか。今回は、SNSを中心に注目を集めている審良ふたばさんが実践している「ヘルシー自炊＆むくみケア」を教えてもらいました。メイク前のむくみ取りマッサージも丁寧に解説してくれたので、ぜひ真似してみて♡審良ふたばさんマシュマロしゃれBODYの持ち主♡SNSを中心に“海外ガーリー”なメイクやファッションを発信し、注目を集めている審良さん。そ