ドイツ移籍の安藤智哉が実戦デビュー! 日本人大集合の一戦、U-20日本代表MFもトップ初出場「夢が叶った」
ブンデスリーガのザンクト・パウリとブレーメンが4日、ウインターブレイク中の親善試合を行い、アビスパ福岡からザンクト・パウリに加入した日本代表DF安藤智哉が実戦デビューを果たした。クラブによると、安藤は3バックの中央で後半から出場したという。
試合結果は0-0。アレクサンダー・ブレシン監督は試合後、「前半と後半で非常に良い守備を見せ、決定的なチャンスを作らせなかった」とチームの守備に手応えを語っており、安藤も良いアピールになったようだ。
さらに指揮官はチームの戦いについても「カウンタープレスも良く、攻守の切り替えもうまくいった。ここ数日、取り組んできたことを実行できた。チームの安定性や強度はよくなっており、正しい方向に向かう第一歩になった」とシーズン再開に向けて前向きな展望を伝えている。
この一戦にはザンクト・パウリのMF藤田譲瑠チマも後半から出場した他、ブレーメンのGK長田澪とDF菅原由勢も前半に出場した様子。さらにザンクト・パウリでは、幼少期からアカデミーに所属するU-20日本代表MFニック・シュミットも後半34分から出場し、トップチームデビューを果たした。日本人の母を持つニックは自身のインスタグラムを通じて「夢が叶った」と伝えている。
