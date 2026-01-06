À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥Ã¥¯Å¸¼¨²ñ¡ª¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡¦¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡ÖCES 2026 Japan Tech Project¡×
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡¦¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ÈÂçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï¡¢2026Ç¯1·î6Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCES 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖJapan Tech Project¡×¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò½ÐÅ¸¡£
º£²ó¤Ï½¾Íè¤Î¥æ¡¼¥ì¥«¥Ñ¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤â¹Ô¤¤¡¢2²Õ½ê¤Ç¤ÎÆ±»þÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡¦¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡ÖCES 2026 Japan Tech Project¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î6Æü¡Á9Æü(ÊÆ¹ñÀ¾Éô»þ´Ö)
Å¸¼¨²ñ¾ì¡§Venetian Expo (Hall G ¤ª¤è¤Ó Halls A-D)
¡ÖJapan Tech Project¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥Ã¥¯·ÏÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¢¤ëCES¤Ø¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î½ÐÅ¸¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2018Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
È¯Â°ÊÍè¡¢CES»Ë¾å½é¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Þ¤ÇËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î½ÐÅ¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
CES 2026¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥æ¡¼¥ì¥«¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó½é¤È¤Ê¤ëVenetian Expo 2F¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ë¤â2¤Ä¤á¤ÎÆüËÜ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÀßÃÖ¡£
²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë2²Õ½ê¤Ç¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢1¡§Eureka Park (¥æ¡¼¥ì¥«¥Ñ¡¼¥¯)
²ñ¾ìÌ¾¡§Venetian Expo, Hall G
¥Ö¡¼¥¹ÈÖ¹æ¡§61415
À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬½¸·ë¤¹¤ëÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î7Æü(¿å)16:00¤«¤é¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLet¡Çs Talk Over a Beer¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢2¡§Global Pavilion (¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó)
²ñ¾ìÌ¾¡§Venetian Expo, Halls A-D
¥Ö¡¼¥¹ÈÖ¹æ¡§50339
º£²ó½éÀßÃÖ¤È¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)16:00¤«¤é¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAll You Can Meet¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Âç¤¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡£
³Æ¹ñ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤äµ»½Ñ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡¦¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡ÖCES 2026 Japan Tech Project¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
