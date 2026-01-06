東宝の公式SNSが更新され、映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）完成報告会のイベントレポートが公開された。なかでも、浜辺美波とW主演を務めたSnow Manの目黒蓮の佇まいに注目が集まっている。

【画像】ジャケットスタイルの目黒蓮／【動画】『ほどなく、お別れです』完成報告会ダイジェスト

■目黒蓮、洗練されたブラックスタイルで存在感

完成報告会に登壇した目黒は、ブラックを基調としたシンプルながらも品のある装い。インナーにはタートルネックを合わせ、ジャケットスタイルをシャープに引き締めている。

ヘアは自然な流れを生かした横分けスタイルで、すっきりとしたシルエット。マイクを手に語る横顔や、共演者の話に静かに耳を傾ける姿からは、作品に真摯に向き合う姿勢が伝わってくる。

浜辺美波ら共演者と肩を並べた集合写真では、スタイルの良さが際立ち、すらりとした体型と長い手脚が目を引く。

■作品への思いを静かに語る場面も

投稿では、イベントでの目黒の言葉も紹介されている。「誰かを送るのも、送られるのも、誰もが経験することで、『死』は、一番現実的で、一番近いものだと改めて感じさせてくれる作品です。少しでも悔いのないように生きようと、大切な人を1秒でも、1回でも多く、大切にできる時間を作ろうと、観終わった後に思えて、希望を持てる作品だと思います。」と、作品に込めた思いを語った。

SNSでは「笑顔が眩しい」「ビジュが神」「身長差に萌える」「背が高くてかっこいい」「美しすぎる」「絶対観に行く」「公開が楽しみ」といった声が寄せられている。

■『ほどなく、お別れです』完成報告会ダイジェスト

Snow Man

