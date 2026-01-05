ゲラン新コレクション誕生♡香りで彩る〈ラール ドゥ ヴィーヴル〉

ゲランが1世紀以上守り続けてきた香りの真髄「ゲルリナーデ」を、暮らしの中で楽しめる〈ラール ドゥ ヴィーヴル〉コレクションが誕生。キャンドルやパフュームソープなど、日常に寄り添うアイテムに、メゾンを象徴する6種の香りを閉じ込めました。洗練されたデザインと奥行きある香調が融合し、空間や肌を優雅に包み込みます。ゲランが提案する、香りとともに生きる美しい時間に注目です。

香りを纏う贅沢キャンドル

〈ラール ドゥ ヴィーヴル〉キャンドルは、リフィルとケースを自由に組み合わせられるカスタマイズ仕様。高品質のミツロウ配合で、柔らかく温もりある香り立ちを叶えます。

キャンドルケースは全6種。ブランラン★、ヴェールセラドン★、ローズポンパドゥール、ジョーヌドール、ブルーニュイ★、ブランアカジュと、香りの世界観を映したカラー展開です。

ラールドゥヴィーヴルキャンドルケース



価格：9,130円（税込）

カラー展開：全6種

ラールドゥヴィーヴルキャンドルリフィル



価格：10,780円（税込）

容量：220g

香り展開：全9種

★：スターカラー／フレグランス

6つの香りが紡ぐ芸術

香りは〈ヴァニーユプラニフォリア〉〈ジャスミングランディフローラム★〉〈ローズセンティフォリア★〉〈ベルガモットファンタスティコ〉〈イリスパリダ〉〈トンカサラピア〉の6種。

さらに〈フィグアズール〉〈ミュゲドプランタン〉〈オンソンディヴェール〉も加わり、シーンに合わせた香り選びが可能です。

それぞれがローズ、ベルガモット、ジャスミン、ヴァニラ、アイリス、トンカビーンから成る「ゲルリナーデ」の魅力を表現し、暮らしに奥行きを与えます。

肌で味わうパフュームソープ

ボディにもハンドにも使えるパフュームソープは、宝石のような八角形フォルム。150gのたっぷりサイズで、シアバター配合のクリーミーな泡が肌をやさしく包み、上品な香りを残します。

ラールドゥヴィーヴルパフュームソープ



価格：8,250円（税込）

容量：150g

香り展開：全6種

香りと生きる、ゲランの美学

ゲランの〈ラール ドゥ ヴィーヴル〉コレクションは、香りを纏うだけでなく、暮らしそのものを豊かにする提案。キャンドル、ソープ、そして限定プレートまで、どれもがメゾンの美意識を体現しています。

お気に入りの香りを選び、空間や肌に寄り添わせることで、日常はより優雅なひとときへ。自分へのご褒美にも、大切な方へのギフトにもふさわしいコレクションです♡