年末年始の食べ過ぎリセットにも！ 毎日続けたい、ハーブの力のお茶習慣
年末年始は、忘年会や新年会、お正月のごちそうでついつい食べ過ぎ・飲み過ぎになってしまいがち。そんな日々のリカバリーや、内側からのケアに寄り添ってくれるのが、鈴木ハーブ研究所の「デルダス茶（税込4,800円）」と「をりをりハーブティー（税込1,188円）」です。
■毎日のすっきり習慣を支える「デルダス茶」
「デルダス茶」は、腸内環境を整えることを目的に開発されたダイエットティーです。日々の生活の中で続けやすいおいしさを大切にしつつ、体質の“めぐり”を整えるサポートをしてくれます。便秘や体型が気になる方、肌の調子までトータルで考えたい人にも手に取りやすいバランスの良さが特徴です。
1包ずつ使いやすいティーパックタイプで、ホットでもアイスでも楽しめます。原材料にウーロン茶も含まれている「デルダス茶」は飲みやすく、日常的にも続けやすいと感じました。
■シーンや体調に合わせて選べる「をりをりハーブティー」
「をりをりハーブティー」は、4つのブレンドから選べるハーブティーシリーズ。ハーブを科学的に研究したスペシャルブレンドで、心と身体のリズムや季節の変化に合わせて選べるのが魅力です。
ラインナップはダマスクローズやラベンダーなどのリラックスハーブを贅沢に配合した「うららか」、暑い時期や健康的に身体を巡らせたい時のブレンド「はれやか」、レモンを加えると色が変わる爽やかな青空のようなハーブティー「さわやか」、そしてはちみつとミルクでチャイ風にも楽しめる「あたたか」の4種。それぞれのブレンドは、ハーブやスパイス、和漢植物をバランス良く配合し、香りや風味の違いを楽しみながら日々のリラックスタイムを演出してくれます。
身体を内側からあたためたいこの季節には「あたたか」がぴったり。ギフトにもぴったりなハーブティです。
「デルダス茶」と「をりをりハーブティー」は、どちらも日々の健康と美しさを支えるインナーケアとしておすすめのラインです。食べ過ぎで重たく感じる日や、体調のゆらぎを感じる時に心強いアイテムだといえるでしょう。