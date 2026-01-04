大阪府の吉村洋文知事（50）が3日放送の読売テレビの情報番組「newsジグザグ新春SP」に出演。出処進退について語った。

番組MCの俳優小沢征悦、同局特別解説委員の高岡達之氏、足立夏保アナウンサーのインタビューに応じた吉村氏は、今年の野望を聞かれ「やっぱり大阪を第2首都したい。つまり副首都。これが野望です」と応じた。

昨年の自民党との連立以降、日本維新の会代表として国政への関与を強める吉村氏。維新代表、大阪府知事、地域政党大阪維新の会代表と“三足のわらじ”を履いた状態に「国政復帰しないのか？」との有権者の質問は尽きない。

足立アナと高岡氏から「国政にばっかり首突っ込まんと、大阪にも首突っ込んでください」という街の声をツッコまれると、「大阪府知事として当然、任期があと1年ちょっとあります。これは当然全うする。『大阪を成長させる』と府民の皆さんに投票いただいて知事をやっていますから、大阪は当たり前のように1年しっかりやっていきたい。不眠不休で頑張ります」と任期満了まで知事を続け、三足のわらじを続ける意向を示した。