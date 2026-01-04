グラビアアイドルでタレントの風吹ケイさん（26）が、2025年12月15日に公式YouTubeチャンネルを更新。来年、ボディコンテストへの出場のこと、ボディメイクの秘訣などを語った。

先輩に背中を押され...「けけも出ればいいじゃん！」

22年にグラビアアイドルとしてデビューし、Netflixオリジナルドラマ「地面師たち」にも出演するなどさまざまな分野で活躍している風吹さん。今回の動画では、26年5月に湘南で行われるボディコンテストSSAの「グラマラス部門」に出場することを発表した。

SSAとは「サマー・スタイル・アワード Produced by KEN KANEKO」のことで、俳優の金子賢さんがプロデューサーを務めており、「夏が一番似合う男性・女性を決める大会」。健康的でたくましく、スタイルが良く、かっこよさを追求するという。

風吹さんによると、大会に出場するきっかけは、グラビアアイドルの先輩・高橋凛さんだと告白。高橋さんが今年（25年）同大会に出場し、準優勝した姿を見て、刺激を受けたという。さらに、高橋さんが大会に出場した直後のタイミングで「けけ（風吹さん）も出ればいいじゃん！」と声をかけられたことで、「よし！やろう！」と背中を押されたそうだ。

さらに、その大会に出場するにあたって取り組んでいるトレーニングや食事、美容のことなどを紹介した。

「食事も抜けばいいってものではない」

トレーニングでは、週に1度のペースで高橋さんから紹介されたパーソナルトレーニングを行い、また週に2〜3度はジムに通っている。食事では、大きく変わったこととして、タンパク質（Protein）・脂質（Fat）・炭水化物（Carbohydrat）のPFCバランスの計算を取り入れたそうだ。

風吹さんは「食べたものを入力して、今日摂ったたんぱく質、脂質、炭水化物は決められた数値を出ないようにする。日常生活でおいしいものって脂質がすごい多いんですよ」といい、特に「脂質」を気にかけていると説明した。脂質を抜きすぎると肌がカサカサになるので、バランスを考えて摂るように考慮しているそうだ。

ちなみに以前、雑誌の表紙を飾った際の話。その時の風吹さんは「見た目や引き締まり具合よりは、体重にちょっととらわれて」いて体重は49キロだった。本人は「身体的には絞れてはいたけど、いまよりもぽよぽよ、というか、引き締まってなくって。（でも、ボディメイクに取り組んでいる）いま体重は53〜54キロくらいなんですけど、引き締まり具合はいまのほうがいいなって。（それだけに）食事も抜けばいいってものではない」といい、食事や栄養の摂り方について実感を込めて話していた。

炭水化物の摂取では、スーパー大麦を白米に混ぜて噛み応えがあるようにして、満腹感を得ている。水もポイントのひとつで、たくさん飲むために900mlの水筒を購入。「これを持っているということが、自分の意識が上がったような気がして『あ、飲まなきゃ』ってなるんですよ、水を」と風吹さん。「ここ1か月ぐらいで水を飲むことを意識しだしたら、肌質とかも変わってきたような気はします」と話していた。

動画の最後ではあらためて、半年後の大会に向けて筋トレを続けていく意気込みを語っていた。