この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘「なぜ資産を増やせないのか」多くの人が陥る“ノイズ”の罠

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【新年初動画】2026年資産を爆発的に増やしたい人はこの動画を見てください！」と題した動画で、資産を増やし続けられる人と、そうでない人の決定的な違いはどこにあるのか、その本質的な思考法について解説した。



宮脇氏はまず、資産を増やせない多くの人が「頭では本当に分かってるんです」と指摘。長期投資や外貨建て資産の重要性を理解していながらも、市場の暴落・調整局面に直面すると感情的な判断で売却してしまうなど、知識と行動が伴わないケースが多いと語る。この原因について、宮脇氏は行動経済学における判断のばらつきやバイアスを指す「ノイズ」という概念を用いて説明。「本能が邪魔をしてしまう瞬間」に惑わされ、合理的な判断ができなくなると分析した。



さらに、資産が増えない根本的な理由として「パーキンソンの法則」を挙げる。これは「支出の額は、収入の額に達するまで膨張する」という法則で、収入が増えても生活水準を上げてしまい、手元にお金が残らない状態を指す。これに対し、資産を増やせる人は「収入からまず投資する額を決め、残ったお金でやりくりをする」という逆の発想を実践していると明かす。「入ってきたお金を使う前に強制的に分ける」ことで、着実に投資資金を確保しているという。



また、投資で成功するためには、いきなり大金を投じるのではなく「小さく負けてデータを取っていく」ことが重要だと強調する。少額でテストを繰り返し、勝てるパターンを見つけてから資金を大きく投入するべきだとし、「負けたことが学びになる。これはもう失敗じゃなくて成長になるんです」と述べた。宮脇氏は最後に、机上の勉強だけでなく、実際に現地に足を運ぶなど「体を動かすことが大事」だと主張。「ネットや本にはない一次情報にこそ価値があり、それが他者との優位性につながるとし、2026年はノイズを遮断し、自らの行動で得た情報をもとに資産形成に取り組むべきだ」と動画を締めくくった。