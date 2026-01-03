劇場版アニメ『AKIRA』今夜22時Eテレで放送 原作・大友克洋が自ら監督したアニメ史の金字塔
マンガ家・大友克洋が原作・脚本・監督をつとめた劇場版アニメ『AKIRA』が、今夜22時よりNHK Eテレで放送される。
【写真】色褪せない衝撃 劇場版アニメ『AKIRA』フォトギャラリー
1988年に公開されたSFアニメーション『AKIRA』は、圧倒的な映像美で描かれ、アニメ史における金字塔として国内外で知られている。原作は1982年12月より講談社「ヤングマガジン」で連載され、大友自らの手によって総制作費約10億円をかけてアニメ化された。公開以来、数々のクリエイターに影響を与え、現在に至るまで高い評価を受けている。
【あらすじ】
1988年、関東に新型爆弾が使用され第三次世界大戦が勃発。2019年、東京湾上に構築されたメガロポリス・ネオ東京は、翌年にオリンピック開催を控え、かつての繁栄を取り戻しつつあった。健康優良不良少年グループのリーダー金田は、バイクを駆り、暴走と抗争を繰り返していた。ある夜、仲間の鉄雄は、暴走中に目の前に現れた子どもを避けきれず負傷。子どもとともに軍の研究所へと連れ去られてしまう。
声の出演は、岩田光央、佐々木望、小山茉美、石田太郎、玄田哲章、草尾毅、鈴木瑞穂、中村龍彦、伊藤福恵、神藤一弘ら。
劇場版アニメ『AKIRA』は、NHK Eテレにて今夜1月3日22時放送。
【写真】色褪せない衝撃 劇場版アニメ『AKIRA』フォトギャラリー
1988年に公開されたSFアニメーション『AKIRA』は、圧倒的な映像美で描かれ、アニメ史における金字塔として国内外で知られている。原作は1982年12月より講談社「ヤングマガジン」で連載され、大友自らの手によって総制作費約10億円をかけてアニメ化された。公開以来、数々のクリエイターに影響を与え、現在に至るまで高い評価を受けている。
1988年、関東に新型爆弾が使用され第三次世界大戦が勃発。2019年、東京湾上に構築されたメガロポリス・ネオ東京は、翌年にオリンピック開催を控え、かつての繁栄を取り戻しつつあった。健康優良不良少年グループのリーダー金田は、バイクを駆り、暴走と抗争を繰り返していた。ある夜、仲間の鉄雄は、暴走中に目の前に現れた子どもを避けきれず負傷。子どもとともに軍の研究所へと連れ去られてしまう。
声の出演は、岩田光央、佐々木望、小山茉美、石田太郎、玄田哲章、草尾毅、鈴木瑞穂、中村龍彦、伊藤福恵、神藤一弘ら。
劇場版アニメ『AKIRA』は、NHK Eテレにて今夜1月3日22時放送。