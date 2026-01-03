犬に『フードが合っていない』サイン５選

栄養分が足りていないフードや、含まれている成分が合っていないと、犬に『フードが合っていない』状態となり、健康に悪影響を及ぼします。ここでは、犬にフードが合っていないときに現れるサインをみていきましょう。

1.皮膚や被毛にトラブルが起きる

犬にフードが合っていないと、皮膚や被毛にトラブルが起こりやすくなります。

毛艶が悪くなりパサパサする 皮膚を痒がる 発疹や湿疹、赤みが現れる 涙やけが悪化する

慢性的に上記のような症状が現れていたり、ドッグフードを替えたタイミングで症状が現れたときは、ドッグフードが合っていない可能性を疑いましょう。

2.排便回数やうんちの状態に異常がある

排便回数が減ったり増えたり、あるいはうんちが明らかに硬くなったり、軟便になったりしたときは、ドッグフードが合わず、胃腸にトラブルが生じている可能性があります。

ドッグフードに含まれている成分の中には、犬によってアレルギー症状を引き起こすものもあるので、アレルギー症状の一種として便秘、軟便などの症状を招いている恐れもあるでしょう。

3.食欲不振

ドッグフードが合わずに胃腸の状態が悪化したり、なんとなく体の調子が悪い状態に陥ったりすると、犬は自らドッグフードを口にしなくなります。

また、栄養の足りていないドッグフードの場合、逆に過食気味になる犬も。ご飯を食べても欲しがったり、食べているのに体重が減ったりする場合も、ドッグフードが合っていない可能性があります。

4.元気がなく活動量が減る

ドッグフードが合っていないと、さまざまな理由から栄養がしっかり吸収されていない状態に陥ったり、消化不良を引き起こしたりするケースもあります。

すると、体調不良やエネルギー不足から元気がなくなり、ぐったりと同じ場所で横になり続ける……という様子を見せることも。活動量が極端に減ったときは、ドッグフードの適性も確認しましょう。

5.体重が減少している

ドッグフードを食べているのに体重が減少している場合は、ドッグフードの栄養素やエネルギー量が不足している可能性があります。

ただし、『食べているのに痩せる』というのは、糖尿病や腫瘍、消化器の病気などが潜んでいる危険なサインでもあります。フードが合わないだけと自己判断せず、まずはかかりつけの動物病院で検査を受け、病気が隠れていないか確認してから、フードの見直しを相談してみましょう。

今すぐに病院へ行くべき危険な状態

ドッグフードが合っていない状態で、以下のような症状が現れているときは、慢性的にアレルギー症状を発症していたり、栄養が不足している状態です。今すぐに動物病院で診察を受けてください。

食欲不振や元気消失が3日以上続いている 嘔吐や下痢などの消化器症状が数日続いている 嘔吐や下痢を同時に発症している 皮膚トラブルが悪化している

丸1日～2日まったく食べない、あるいは元気がなければすぐに受診してください。特に体力のない子犬や老犬の場合、1日様子を見ただけでも低血糖や脱水症状を起こし、手遅れになる危険があります。

また、現在食べているドッグフードが合っていない場合は、適切なドッグフードに切り替える必要があります。獣医師に愛犬に適したドッグフードを尋ね、アドバイスをもらったり必要に応じて処方してもらったりしましょう。

まとめ

体に合わないドッグフードを食べ続けていると、健康被害が重症化してしまったり、栄養が足りずに体重が減少する原因になったりします。「もしかして合っていないのかも？」と少しでも疑ったら、かかりつけの動物病院に相談してみましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)