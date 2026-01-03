日本マクドナルドは、RPG（ロール・プレイング・ゲーム）「ドラゴンクエスト」シリーズとのコラボレーション第2弾、「ドラクエバーガー」3メニューを、2026年1月7日から期間限定で発売する。

勇者の剣筋イメージのスリット入りバンズ

主人公の勇者の剣（つるぎ）の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズを使用した、ボリュームたっぷりの3メニューが登場。いずれもオリジナルパッケージで提供される。

「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」は、つなぎの入っていないジューシーな100％ビーフパティに、外はカリッと、中はホクホクのザク切りポテトパティを重ね、スモークベーコンをトッピングした。

香ばしい炙り醤油風ソースに、コンソメとガーリックの旨み、スパイシーなブラックペッパーによるマヨソースの味わいを組み合わせている。

価格は560円〜（以下全て税込）。

「ホットチリ＆タルタルチキン」は、ボリューム感のあるムネ肉を使用したチキンパティと、コクのあるチェダーチーズをサンド。

ガーリックやトマトペーストの旨み、チリの辛味による旨辛なホットチリガーリックソースと、さわやかなコクのあるサワークリームが特長のタルタルソースがチキンのおいしさを引き立てる。

価格は490円〜。

「チーズダブルてりやき」は、2枚のポークパティを甘辛いてりやき風味のソースで味付けし、マヨソースやチェダーチーズを、シャキシャキのレタスとともにバンズで挟んだ。

価格は540円〜。

「スライム」をイメージしたドリンクも

また、同ゲームに登場するモンスター「スライム」をイメージした水色のドリンク「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」（300円〜）、「マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味」（380円〜）も同時発売する。

さらに、コラボレーション第1弾、「スライム」をかたどった「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライムinスライム」事前抽選の応募受付を、2026年1月7日23時59分まで「マクドナルド公式アプリ」で行っている。

価格は2990円。