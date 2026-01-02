のがちゃんねる直伝「肩甲骨はがし」で美しい姿勢を作る方法
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【肩甲骨はがし】はがしがっしり背中・ガチガチ首肩がこれ1回で変わる！美しい姿勢を作るストレッチ＆マッサージ」という動画を公開しました。この動画では、肩甲骨の動きをスムーズにすることで、背中や首、肩の凝りを根本から解消し、美しい姿勢を目指すストレッチとマッサージを紹介しています。
プログラムは、あぐらの姿勢で座ったまま行える内容で構成されています。まず腕を上げて脇腹にある前鋸筋をマッサージすることから始めます。肋骨の間を指でぐりぐりと強めにほぐすことで、肩甲骨の動きを良くする土台を作っていきます。
続いて、両手を組んで頭上に伸ばし、息を吐きながら斜め前に体を倒して肩甲骨周りをストレッチします。この時、お尻が床から浮かないように意識することがポイントとのこと。さらに、足を伸ばした状態で座り、片手で反対側の足先を掴んで背中を伸ばすストレ-ッチも紹介。背中から腰にかけての伸びを感じながら行います。
その他にも、後頭部で手を組んで頭の重みで首から背中上部をリラックスさせる動きや、鎖骨を片手で押さえながら首を斜め後ろに倒して胸鎖乳突筋を伸ばすストレッチなどが含まれています。最後に、肘から大きく腕を回して肩周り全体をほぐし、一連のプログラムは終了です。
のが氏は、これらの動きを毎日1回ずつ続けることを推奨しており、継続することで根本的な改善が期待できると解説しています。デスクワークなどで凝り固まりがちな上半身のセルフケアに、のが氏のメソッドを取り入れてみてはいかがでしょうか。
プログラムは、あぐらの姿勢で座ったまま行える内容で構成されています。まず腕を上げて脇腹にある前鋸筋をマッサージすることから始めます。肋骨の間を指でぐりぐりと強めにほぐすことで、肩甲骨の動きを良くする土台を作っていきます。
続いて、両手を組んで頭上に伸ばし、息を吐きながら斜め前に体を倒して肩甲骨周りをストレッチします。この時、お尻が床から浮かないように意識することがポイントとのこと。さらに、足を伸ばした状態で座り、片手で反対側の足先を掴んで背中を伸ばすストレ-ッチも紹介。背中から腰にかけての伸びを感じながら行います。
その他にも、後頭部で手を組んで頭の重みで首から背中上部をリラックスさせる動きや、鎖骨を片手で押さえながら首を斜め後ろに倒して胸鎖乳突筋を伸ばすストレッチなどが含まれています。最後に、肘から大きく腕を回して肩周り全体をほぐし、一連のプログラムは終了です。
のが氏は、これらの動きを毎日1回ずつ続けることを推奨しており、継続することで根本的な改善が期待できると解説しています。デスクワークなどで凝り固まりがちな上半身のセルフケアに、のが氏のメソッドを取り入れてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。