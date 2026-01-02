今日2日(金)は、北海道〜九州の日本海側で雪が降っています。太平洋側にも雪雲が流れ込み、横浜や徳島、鹿児島で初雪を観測しました。今夜にかけて、北陸〜九州北部では大雪のおそれがあり、関東や近畿中部・南部、四国など、太平洋側の平地でも積雪となる所があるでしょう。路面の凍結に十分ご注意ください。

横浜、徳島、鹿児島で初雪を観測

今日2日(金)も、北海道から九州の日本海側は雪が降っていて、新潟県など局地的に降り方が強くなっています。強い寒気の影響で、太平洋側にも雪雲が流れ込み、横浜、徳島、鹿児島で初雪を観測し、熊本県の金峰山では初冠雪を観測しました。





【初雪】横浜:平年より18日遅く、昨年より14日遅い観測徳島:平年より15日遅く、昨年より5日早い観測鹿児島:平年より3日早く、昨年より7日早い観測【初冠雪】金峰山(熊本):平年より13日早く、昨年より27日早い

北陸〜九州北部は大雪に警戒 関東や近畿など太平洋側も積雪のおそれ

今日2日(金)は、日本海側は夜にかけて断続的に雪が降るでしょう。北陸や近畿北部、山陰、九州北部では、局地的に雪雲が発達して、短時間に積雪が急増しそうです。山沿いだけでなく、平地でも大雪のおそれがあります。沿岸部はふぶく所もあるでしょう。大雪やふぶきによる交通障害に警戒してください。



関東や近畿中部・南部、四国など、普段雪の少ない太平洋側でも雪が降り、積もる所もあるでしょう。積雪とならなくても、夕方以降は濡れた路面が凍結しますので、年始のお出かけは足元にご注意ください。歩道橋の上やバス停、横断歩道などは特に注意が必要です。車を運転される際は、冬の装備で、いつも以上に慎重な運転をなさってください。