第102回箱根駅伝

第102回箱根駅伝は2日、往路が行われる。中継する日本テレビにはゲストとして各校のOB3人が出演し、そのうちの1人に注目が集まった。

中継が始まるとほどなく、スタジオで往路ゲストが紹介された。駒大OBの篠原倖太朗（富士通）、早大OBの伊藤大志（NTT西日本）とともに、出演したのが青学大OBの若林宏樹さんだった。

若林さんといえば、前回大会5区で区間新記録をマークし、2連覇に貢献。「若様」の愛称で人気を博したが、昨年4月の日本選手権1万メートルを最後に現役を引退していた。

今は社会人となり“一般男性”の立場となったが、久しぶりに若林さんの姿を見た駅伝ファンも多く、X上では直後から多くの反応があった。

「黒田の走りを、スタジオから若林が解説することになるのか…。いやこれ、いまから胸アツすぎて…」

「朝から若林くん見れて、幸せ」

「ちょっと雰囲気がおとなになって…いい社会人生活を送れていそうでなにより」

「青学OBの若林くんは呼ぶだろうなーと思ってたけど、陸上引退した子を呼ぶのって珍しいよね」

「実業団じゃない一般企業の社員は初じゃない？」

「スタジオに若林くん呼んでるとこが激アツなんだが！！」

若林さんを起用した日本テレビを称賛する声も多かった。

3連覇を狙う青学大は5区にエースで主将の黒田朝日（4年）を投入。マラソン日本学生記録2時間6分5秒を持つ走力を山上りで発揮することになった。若林さんの後を継ぎ、「山の神」後継者となれるか。

スタート前、コメントを求められた若林さんは「間違いなく自分より強いので、とんでもない記録を期待しています」と話した。



（THE ANSWER編集部）