フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。盗撮・痴漢被害の経験を語った。



2025年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、森のほか弘中綾香アナやAマッソ加納らが出演した。



2025年は盗撮にまつわる事件が多かったという話題の中で、森は「私、都立新宿高校って、新宿に学校があったので、結構新宿に向かう電車って、どうしても混んでて。制服で当時ミニスカートとかめちゃくちゃ流行っていたので、めちゃくちゃされましたね。痴漢もそうだし、盗撮も」と振り返る。



ただ、「そのときちょうど『いま、私、痴漢されてます』みたいなのをほかの人に見せられるアプリがあって。結構、私の周りはこれをみんな入れてました」と語った。