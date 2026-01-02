大谷は2年連続で“デコピン年賀状”を投稿

まさかの“場所”が話題を呼んでいる。ドジャース・大谷翔平投手は1日、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンを使った年賀状風の画像で新年の挨拶を綴った。ファンの視線が集まったのは、“右下”だった。

ロサンゼルスは日本時間17時に新年を迎えた。その直後に大谷はSNSを更新。「HAPPY NEW YEAR ! 2026 今年もよろしくお願いします 令和8年元旦」とし、年賀状のような挨拶を行った。そして右下には、「〒002-0017 D県D市D町 犬小屋前 大谷デコピン」とデコピンの“住所”も記載してある。

大谷は昨年も“デコピン年賀状”を公開して話題を集めた。もっとも、その時の住所は「〒017-0017 大谷デコピン」となっており、デコピン宛ての住所が変更されている。

ちょっとした変化にファンも笑顔になった。「住所がっ笑笑」「大谷さんのこういうチャーミングなところめちゃくちゃ好き」「年賀状の住所的に日本では外飼いの可能性あるのかわいい」「住所、犬小屋前なんだね」「デコピンの住所が可愛すぎる」「やっぱり好きだなぁ笑」「郵便番号が変わった」「犬小屋前wwww」と反響を呼んでいる。

大谷は昨季自己最多となる55本塁打をマークし、投手としても復帰。3年連続4度目のMVPに選ばれた。ポストシーズンでも投打で躍動し、ドジャースの連覇に貢献。また、今年2月にはデコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつないちにち』が販売される。（Full-Count編集部）