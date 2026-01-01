【1位〜6位】1月2日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】牡牛座
総合運：★★★★★
最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。特に、目標を掲げて努力してきたことがあれば、何よりもそれに時間を費やしましょう。また、毎日使っている物を丁寧に扱うと、さらに運気の追い風が強くなります。
出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。
金運
グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。何にどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。
ラッキーアイテム：お箸
ラッキーカラー：オリーブグリーン
【2位】天秤座
総合運：★★★★★
したいことを自由にしていると、あなたの個性や魅力が自然に輝きを増す。そんな嬉しい運気の日です！まずは、好きな場所で好きなことをしてOK。ただし、人の考えやペースを否定しないというのも、運気を生かす大きなポイントです。
恋愛運
主導権を握ると、恋の相手との関係がグンと甘くなる運気。話が途切れたときには、自分から新しい話題を出してください。その前に一瞬だけ、優しい表情で目を合わせることができると最高。ただし、相手が困る可能性がある話は避けて。
金運
髪型を変えたり、ちょっとした遠出をしたりと、リフレッシュできることへの出費が〇。人と一緒よりも、ひとりがベスト。気分がすっきりとするだけでなく、お金との縁がさらに強くなるためのヒントを発見できそうです。
ラッキーアイテム：シール
ラッキーカラー：ターコイズブルー
【3位】双子座
総合運：★★★★☆
どんな状況にも希望を見出せそうな日。「無理だ」と思ってきたことでも「こうすればできる」と名案を思いつくかもしれません。誰かの長所や魅力を感じたら、迷わず褒め言葉をかけることが、運気を生かすポイント。
恋愛運
自分で思っている以上に、表情に魅力が宿る日です。特に輝くのは笑顔。関わる人すべてに笑いかけると、恋の状況がグンと前進するでしょう。真剣に話を聞いたり、心配したりする表情は少しオーバーにするのがオススメ。
金運
何も考えずに過ごしていると、小さな金額の出費をいくつか重ねてしまうかもしれません。ただ、1日で使っていい金額を頭に入れておけば、大丈夫。無駄遣いを防ぐだけでなく、お金の使い方がさらに上手になる日です。
ラッキーアイテム：キャンドル
ラッキーカラー：トマトレッド
【4位】乙女座
総合運：★★★★☆
無意識のうちに、経験を生かすことができる日です。何が起きても、冷静に受け止めて的確な判断ができるでしょう。急いで結論を出す必要があることは、ほとんど起こらない運気ですので、じっくり考えればいいのだと思っていてください。
恋愛運
特に意識しなくても、相手の話を上手に盛り上げることができて、キュンとさせてしまう日！あれこれと考えず楽しくおしゃべりをしていれば、運気を生かせます。褒めるときには、やや大げさに。まっすぐに目を合わせるのがポイント。
金運
｢成功している人とつながろう｣と考えて動いていくと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。目上の人や地位や権力がある人、これまで気後れしていた相手にも、自分から近づいてOK！堂々としながらも、敬意を示す態度を。
ラッキーアイテム：マグネット
ラッキーカラー：チャコールグレイ
【5位】水瓶座
総合運：★★★☆☆
強気になればなるほど、運気の追い風が強くなる日です。昨日までは無理だったことでも、決して諦めないで。「できるかも」ではなく「できるはず！」という勢いで行動してください。偉人の失敗談などからも、勇気をもらえそうです。
恋愛運
フレンドリーで気軽な空気の中で恋が育つ日です。相手とどんな関係でも、お腹を抱えて一緒に笑えるような話題を出してみて。あなたの魅力もグンと輝きを増します。出会いは「楽しい！」と思える場所にありそうです。
金運
どんな場面でも、｢出したくない｣と思ってお金を払うのはNG。そうではなく、｢このお金があるから、買える｣と喜んで支払いを。それを意識していると、さらにお金と上手に付き合っていくためのきっかけを発見できそうです！
ラッキーアイテム：入浴剤
ラッキーカラー：コーラルピンク
【6位】牡羊座
総合運：★★★☆☆
今日は「こうするべき」「これはダメ」と厳しく考え過ぎないで。気の向くまま、おおらかに過ごしているのが吉。すると、なんとなく行き詰まっていたことについて、最高のアイデアが出てくるかもしれません！
恋愛運
普段は気にならないことが心にひっかかりそうです。特に、恋の相手が誰とどこにいるのか、心配になってしまうかも。「不安になるのは今日だけ」と考えて、あれこれ詮索しないのが〇。スマホの電源を切って、趣味で気分転換をしましょう。
金運
何かへの不満を、買い物で解消したくなる運気です。ただ、実際に買ってしまうと｢それほど好きでもなかった。使わない｣と後悔する可能性大。買い物以外の方法でスッキリすると、大切なお金をしっかりと守ることができます。
ラッキーアイテム：リュック
ラッキーカラー：レモンイエロー